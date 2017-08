Továbbra is idegenkezűségre gyanakszik a BKV a 3-as metró felújított orosz szerelvényeinek ajtómeghibásodásainál – mondta el lapunknak Bolla Tibor. A BKV vezérigazgatója szerint a legutolsó, utaskiszállítással járó, egy héttel ezelőtti esetnél a fedélzeti térfigyelő kamerák felvételeit elemzik a szakemberek, és elsősorban arra kíváncsiak: „Babrálta-e valaki a vésznyitót”. A vezérigazgató két esetben már feljelentést tett a rendőrségen, és a rendőrség közérdekű üzem megzavarásának gyanújával nyomoz. Először egy ajtórésbe dugott fakocka, majd később egy közelebbről nem ismert idegen tárgy miatt nem nyíltak és záródtak az ajtók, a múlt héten pedig bár kinyíltak, de úgy is maradtak. Megmagyarázhatatlan a felújított orosz szerelvények többhetes forgalomkivonása, a munkálatokat végző Metrovagonmas komoly vizsgálata és szoftverfrissítése, valamint a hatósági engedélyek alapján újbóli forgalomba helyezése után történtek is. Olyan is előfordult, hogy nem működött az ajtók mozgását visszajelző berendezés. A legfrissebb meghibásodás kedden történt, a 444.hu azt írta: megint csak nem záródott az ajtó, a járművezetőnek kellett végül kézzel megigazítania és becsuknia azt.

Az eredeti szerelvényeket is gyártó orosz cég jogutódjánál augusztusban cserélték le a felújítási projektek vezetőjét, a szakemberváltástól a hibák megszűnését várták. A fekete-fehér színe miatt belső szakmai körökben egyszerűen csak pandának nevezett járművekkel márciusi üzembe helyezésük óta bajok vannak, az utaskiszállításos esetek száma csaknem háromtucatnyi.

A 3-as metróvonal 37, egyenként 6 kocsiból álló szerelvényét azért újíttatja fel a BKV 69 milliárd forintból, mert a kormány a fővárosnak nem engedélyezte új járművek vásárlását. Az önkormányzat hitelből, illetve saját forrásból finanszírozza a beruházást. Jelenleg továbbra is csak 13 felújított szerelvény van Budapesten, augusztusban nem is érkezik szállítmány, pedig az oroszok korábban azt ígérték, havi kettő helyett ezután majd hármat küldenek. – A szerelvények Oroszországba történő kiszállítását éppen a hibák miatt nem lehetett eddig felgyorsítani, mert ha többet küldünk a kelleténél, akkor nem tudjuk az utasforgalomnak megfelelő számú kocsit forgalomban tartani – húzta alá Bolla Tibor.

