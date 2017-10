Bajnai külügyminisztere lehet az MSZP–DK miniszterelnök-jelöltje

Biztosra vehető az MSZP–DK közös lista, amelyről már elvi megállapodás is született – írja a baloldali kötődésű B1 blog, amely szerint a közös miniszterelnök-jelölt vagy legalábbis listavezető Balázs Péter, a Bajnai-kormány külügyminisztere lehet. A Magyar Nemzet kereste az érintettet és az MSZP-t is. Előbbi kikapcsolta a telefonját, a párt sajtóosztálya pedig annyit közölt: ha lesz mondanivalójuk, tudatni fogják, a hírt pedig nem kommentálják.

A 76 éves Balázs Péter eredetileg közgazdász végzettségű és külkereskedelmi vonalon dolgozott, de a rendszerváltás óta diplomatakarriert futott be, volt koppenhágai és berlini nagykövet is. 2002 és 2003 között a Külügyminisztérium integrációs államtitkára, majd Magyarország Európai Unióhoz kiküldött állandó képviselője volt 2004-ig. Magyarország EU-s csatlakozása után rövid ideig az Európai Bizottság regionális politikával foglalkozó biztosa. 2009–2010-ben külügyminiszter a Bajnai-kormányban.

A B1 blog azt írja, Balázzsal az a Tarjányi Péter tárgyalt, aki már korábban azt állította, hogy megbízást kapott Tóbiás József korábbi szocialista pártelnöktől, hogy találjon „civil”, széles körben elfogadható miniszterelnök-jelöltet. Állítólag ő meg is találta Lattmann Tamás nemzetközi jogász személyében, akit el is fogadtak volna, de aztán Botka László szegedi polgármester bejelentkezett – azóta már le is mondott a jelöltségről.

A blog névtelen szerzője az MSZP–DK-listáról csak az egyéni képviselőjelölti helyek elosztása után tárgyalnak. Más pártok nem csatlakoznak majd – kivéve a Bokros Lajos-féle MoMa, de ők a DK kontójára. Az Együtt és a Párbeszéd állítólag hajlik az együttműködésre az egyéni választókerületekben, de öt nyerhető körzetet kértek, amit az MSZP sokall, tekintve, hogy a két pártnak együtt is alig több a támogatottsága 1-2 százaléknál.

A blog szerint létezik B terv is, ha Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke nem menne bele Balázs jelöltségébe: szóba jöhet Bárándy Péter, a Medgyessy-kormány egykori igazságügy-minisztere is, akinek a fia, Gergely 2006 óta az MSZP országgyűlési képviselője. Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke, Zugló polgármestere csak akkor merülhetne fel érdemben, ha az Együtt–Párbeszéd csatlakozna a közös listához is.