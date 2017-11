„Bajok lesznek itt, ölések!” – Balta is villant a dámóci „pálinka” miatt

Dámócon kedves felirat fogadja a betérőt és a távozót: „Isten áldja”. A faluban nincs egy kocsma sem. A Gyomorszerviz presszó udvarán derékig ér a gaz. Állítólag a szegénység az oka, hogy bezárt a falu egyetlen ivója. – Nem volt rá igény – mondják többen. Dámócon ezenkívül van négy kereszt és most már néhány nap alatt négy halott is.

Történt ugyanis, hogy a múlt hét végén a bodrogközi Dámócról, illetve a faluhoz tartozó Őrhegyről többeket életveszélyes állapotban vittek kórházba mérgezés gyanújával. Mindannyian ittak abból a pálinkából, amit még csütörtökön vásárolt egy helyi férfitől egy 14 éves fiú. Az italból a kamasz, az édesapja és egyik rokona még aznap este ivott, azóta mindhárman életüket vesztették. Feltehetően fogyasztott a pálinkából – amiről később derült ki, hogy metilalkoholt tartalmazott – egy idős asszony is, őt péntek este találták holtan dámóci házában. Az esettel kapcsolatban a Miskolci Törvényszék kedden közölte, hogy az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés és életveszélyt okozó testi sértés miatt indult büntetőeljárás két ember ellen, akik ellen lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el. Az elsőrendű, egyébként Dámócon élő gyanúsított 10 liter alkoholos italt vásárolt a másodrendű, lácacsékei gyanúsítottól.

A rendőrség közleményében meg is jegyzi, október 28-án lácacsékei otthonából szívelégtelenség miatt szállítottak kórházba egy személyt, aki később a kórházban elhunyt, esetében is felvetődött a metil-alkohol-mérgezés lehetősége.

– Dámócon nem volt még ilyen – mondja kimérten egy testes asszony, aki csak látásból ismerte az áldozatokat. Mindezt azzal magyarázza, hogy az elhunytak a település Őrhegy nevű részén laktak, „a Józsi”, az elsőrendű vádlott pedig a „kanyaron túl”. – El nem tudjuk képzelni a Józsiról, hogy ilyet tett volna. Egész biztos nem tudta, mi van abban a pálinkában – mondja az asszony.

– Jó ember volt – használ valamiért múlt időt a férje, aki elmeséli, hogy ugyan adott hitelt „a Józsi”, meg „kamatos pénzzel is foglalkozott”, meg Szlovákiából hozott borral.

Az őrhegyi családról pedig somolyogva jegyzi meg az asszony, az igaz, hogy megitták ők a magukét, különösen fizetésosztáskor volt nagy kedvük, de nem volt baj soha ebből a faluban. A nő akkor lesz csak mérges, amikor szóba kerül az áldozatok temetése.

– Hát közmunkából élnek mind, miből lesz azoknak pénze eltemetni négy embert? – teszi fel a költői kérdést, amire mi sem tudjuk a választ.

– Sokan élnek itt közmunkából?

– Olyan ötvenen-hatvanan, de volt, hogy kilencvenen is közfoglalkoztatottak voltunk.

– Mennyibe került a mérgezett pálinka?

– Nem tudom, én nem iszom.

Odébbállunk, és megyünk kérdezősködni a kanyaron túlra.

– Sok itt az alkoholista nagyon – mondja házuk udvarán egy névtelenséget kérő lány, és hosszan kifújja a cigarettafüstöt. Hozzáteszi, hogy „sok a szóbeszéd is a mérgezéssel kapcsolatban, de hogy pontosan mi történt, hogy mi az igazság, na, azt nem tudja senki”. Arról is rengeteg pletyka keringett Dámócon, hogy mennyibe is kerülhetett a mérgezett pálinka. Hallottunk 1700, 2000, 3000, 3500, 4000 forintot is mint literenként felszámolt árat.

– Hogy fogyaszthatott a szülei társaságában egy 14 éves gyerek pálinkát? – kérdezzük a lányt.

– Na hát ez az! Szerintem itt a szülő felelőssége is felmerül azért, nem? – csattan fel.

– Csak megkóstolta, éppen hogy beleivott – ezt már pár házzal arrébb mondja Csaba, aki a tragédiákkal sújtott család hozzátartozójaként, „testvérként” mutatkozik be. A szakállas férfi nem beszél sokat, kicsit dülöngél, szemében könny csillog. Mellette áll István, aki buzgón igyekszik védeni „a Józsit”, az első számú gyanúsítottat.

Csaba a temető szélén üldögélve. Az ő családjában is ittak a mérgező italból Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

– Soha nem csinált volna ilyet a Józsi, soha! Hát mennyiszer volt, hogy együtt ittunk, sőt olyan is volt, hogy berúgtam, és hazahozott. Nem tett volna ő mérget az italba soha! – szinte kiabálva mondja mindezt, és azt, hogy „soha”, olyan sokszor elmondja, hogy már a körülötte állók is soknak érzik. Csaba szólal meg halkan.

– Nagy bajok lesznek itt. Ölések.

– Kiket fognak megölni?

– A hozzátartozókat.

– Itt laknak valahol a közelben „a Józsi” hozzátartozói?

Válasz helyett a fejével az utca túloldalára bök.

Egy asszony próbálja ott kisöpörni a háza előtti fűszálak közé szorult napraforgóhéjat. Hallgat, pontosabban hallgatózik.

– Akkor már beleszólnék én is. Szabad fenyegetőzni? Hogy Molotov-kotélt dobnak a házunkra? Hogy megtámadják a lányunkat? Hogy ránk jönnek éjszaka? Nagyon sajnáljuk, ami történt, de mi nem tehetünk semmiről – mondja az asszony, Irénke, aki egyébként „a Józsi” nővére. Vagyis a megmérgezett család rokonai és az elsőrendű vádlott hozzátartozói épp szemben laknak egymással egy 370 fős faluban.

– Nem volt soha semmi baj Dámócon, békében élünk mi itt. Én is segítek egy asszonynak, pedig magyar, nem is cigány – jelenti be fennhangon.

A mentők és a helyiek arra várnak, hogy elvigyék Istvánt Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Később már azt látni, Irénkéék háza és Csaba otthona közt egy mentőautó áll. Istvánért jött. Aki az előbb még nekünk bizonygatta, nem ivott a metil-alkoholos pálinkából. Istvánt eszméletlen állapotban, hordágyon hozza ki a mentő, arca sápadt, tetovált felkarja kilóg a takaró alól. Salamon Sándor háziorvos elmondta lapunknak, fennáll a gyanúja, hogy ő is metil-alkohol-mérgezést szenvedett. Biztos, ami biztos alapon a mentőhelikoptert is kihívták Miskolcról.

A csendet megint Csaba töri meg.

– Aki a legkedvesebb neki, az haljon meg a családjába! Meg lesz b..szva a szájuk!

– Fenyeget, hallja, hogy fenyeget? Pedig mi nyilatkoztuk, hogy sajnáljuk – mondaná ismét Irénke, de felpörögnek az események, és nincs ideje bíbelődni a sajtóval. Lányát próbálja megfékezni, aki egy levélseprűvel indul meg a tántorgó Csaba felé. Sikerrel jár, a lány megnyugszik. De csak egy pillanatra, mert Csaba megint ordít. Ezt már Irénke nem bírja, és egy baltával rohan Csaba felé, de most a lánya állítja le. Dulakodnak egy kicsit, közben kiesik Irénke fülbevalója. A férfi hazamegy, és egy bottal a kezében áll meg az ajtajában. Irénke közben a mentőautó alatt a fülbevalóját keresi. Lánya a rendőrséget tárcsázza.

– Jöjjenek gyorsan, különben elvágom a torkát, mielőtt ideérnek – sürgeti a hatóságot, de a rendőröket megelőzi a mentőhelikopter: a temetőben tud csak leszállni. Ideviszi hát Istvánt a mentőautó, de mivel szerencsére stabilizálódni látszik az állapota, nélküle száll fel a helikopter.

Csaba, miközben a rendőrök elkapják a karját, felénk fordul: – Lássa, uram, mi megyen itt?

Mentő érkezett a faluba korábbi interjúalanyunkhoz Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Halál egy decilitertől A metil-alkohol lebontása során rendkívül mérgező anyagok, például formaldehid és hangyasav keletkezik, amelyek teljesen felborítják a szervezet sav-bázis egyensúlyát – nyilatkozta lapunknak Zacher Gábor toxikológus. A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Sürgősségi Betegellátó Centrumának vezetője elmondta, hogy akár egy deciliter metanol is halálos lehet. Kisebb mennyiségben is rendkívül káros: veseelégtelenséget, vakságot és a központi idegrendszer károsodását okozhatja – tette hozzá. (L. T.)

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.08.