Balog „miniszteri titulusát embertelen miniszterré kellene változtatni”

Nagy felháborodást váltott ki az ellenzéki pártok, valamint a lapunk által megkérdezett roma aktivisták között Balog Zoltánnak, az emberi erőforrások miniszterének a Tusványoson elmondott beszéde. A miniszter ugyanis az Index beszámolója szerint arról beszélt, hogy a magyar közösségek és a kormány sem döntötte el azt a kérdést, hogy a határon túli, magyarul beszélő cigányság tehertétel-e, vagy erőforrás.

– Mélyen elítélem a miniszter szavait, a határon túli cigányságnak ugyanis pontosan azokat a jogokat kell megadni, mint amelyek a határon túli magyaroknak járnak – mondta lapunknak Makai István, a Roma Polgári Tömörülés elnöke. Szerinte nemcsak politikailag aggályos, amit Balog Zoltán mondott, hanem – kereszténydemokrata politikusként – keresztény-erkölcsi szempontból is. Makai István szerint az „erőforrás” szó is aggályos, hiszen a cigányságra nem pusztán munkahelyi vagy szavazatszerző erőforrásként kell tekinteni. – Nagyon veszélyes játékot űz a miniszter, ha ugyanis elfogadjuk az érvelését, akkor tehertételnek kellene tekinteni a nyugdíjasokat vagy a betegeket is. Ha pedig még egy lépéssel továbbmegyünk, fölvetődik a kérdés: mit szoktak csinálni a tehertétellel? – tette hozzá Makai István.

– Gyalázatosnak tartom, amit Balog Zoltán mondott, szerintem a miniszteri titulusát embertelen miniszterré kellene változtatni – ezt már Setét Jenő civil aktivista mondta, aki azt is hozzátette, hogy nem lepi meg a kijelentés, mert szerinte Balog Zoltánnak hasonló a véleménye a határon belüli cigányságról is.

A lapunknak nyilatkozó roma aktivisták szerint botrányos Balog Zoltán oktatással kapcsolatos véleménye is. Ugyanis a miniszter arról is beszélt a Tusványoson, hogy át kell gondolni, mit értünk magyar iskolán, és el kell dönteni, közös iskola kell-e a határon túliaknak, vagy külön cigányiskola, külön programmal.

– Elképesztő és fölháborító ez a gondolat. Harminc éve azt mondják a cigányoknak, hogy tanuljanak és dolgozzanak, de nem engedik be őket a jó iskolákba és a jó munkahelyekre – mondta Setét Jenő, aki szerint a miniszter Magyarországon is erőlteti a szegregált oktatást, miközben a tudományos konszenzus szerint a vegyes iskolák sokkal eredményesebbek.

Azért is kavart nagy vihart a kijelentés, mert Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztereként felelős a romapolitikáért is. Ám a kormány cigányokkal kapcsolatos programja az elmúlt években inkább a botrányokról volt hangos, Farkas Flórián miniszterelnöki biztoshoz és a korábban általa vezetett Országos Roma Önkormányzathoz pedig számos ügy kapcsolódik. A szervezetnél már legalább fél tucat nyomozás zajlik, egyebek közt hivatali vesztegetés, hűtlen kezelés, közokirat-hamisítás és költségvetési csalás gyanúja miatt is vizsgálódnak a hatóságok. Ennek ellenére a Fidesz már megállapodott Farkas Flóriánnal, illetve az általa vezetett Lungo Drommal, hogy stratégiai partnerségben készülnek a jövő évi országgyűlési és a 2019-es önkormányzati választásra.

– Szerintem Farkas Flórián és fideszes gazdái az igazi tehertétel az országnak – kommentálta a miniszter kijelentését Nyakó István, az MSZP sajtófőnöke. Az LMP szerint az Orbán-kormány a cigányságnak szánt pénzeket ellopta, és tanulás helyett a közmunkát ajánlja. Dúró Dóra az oktatással kapcsolatos kijelentésekre reagálva azt mondta, hogy a Jobbik álláspontja szerint bentlakásos iskolákban kellene elhelyezni azokat a gyerekeket, akiknek családjaiban nincsenek megfelelő körülmények a normális élethez. Ez ugyanakkor szerinte nem etnikai, hanem szocializációs kérdés. Megkerestük az Országos Roma Önkormányzatot is, ám azt a választ kaptuk, hogy Balogh János elnök szabadságon van, így nem tud felelni kérdéseinkre.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.22.