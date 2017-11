Balog Zoltán „burkolt rasszizmust” sejt a farkasflóriánozás mögött

„A kijelentésemet megvédem és fenntartom: volt olyan négy év, amikor nem volt botrány az Országos Roma Önkormányzatban (ORÖ), és akkor úgy hívták az elnököt, hogy Farkas Flórián. És akkor ennyi” – erről beszélt a saját miniszteri meghallgatására késve érkező Balog Zoltán. Mint ismert, az emberi erőforrás miniszter ezen állítása korábban azért váltott ki meglepetést, mert Farkas Flórián ORÖ-elnökségéhez fűződik, hogy a Híd a munka világába programra szánt 1,6 milliárd forintot nem a célok megvalósítására költöttek, ezért vissza is kellett azt fizetnie a roma szervezetnek. Utóbbit nem tudta önerőből megoldani az ORÖ, így végül a kormány biztosított anyagi segítséget.

Az emberi erőforrások minisztere ugyanakkor nem vitatta, hogy vannak „kisiklások”, csak ő maga az elmúlt években 12 vizsgálatot rendelt el, emellett feljelentéseket is tett. Hangsúlyozta: a Farkas Flórián vezette Lungo Drom kongresszusán is elmondta, hogy hasonló lépéseket a jövőben is meg fog tenni, ha szükséges, mert roma embernek „kétszer olyan becsületesnek kell lenni, mint a többségi társadalomhoz tartozónak, mert sokkal jobban figyelik”. Megjegyezte azt is: „nekem gyanús is az, amikor egy programon rugóznak és okoskodnak” évek óta, hogy „nincs-e abban burkolt rasszizmus”. A miniszter így nehezményezte, hogy arról a több száz sikeres programról nem beszélnek, amelyek részben Farkas Flórián menedzselésével valósultak meg.

A miniszter meghallgatásán azt is elismerte: van feszültség a közfoglalkoztatás és a hátrányos helyzetű fiatalok szakképzésben maradása között. Ugyanis 16 éves korban el lehet menni közfoglalkoztatásba családfenntartóként, mivel csak eddig kötelező iskolába járni. Így van, aki otthagyja az iskolát, és inkább közfoglalkoztatásba megy. „Szerintem ez egy probléma, a számok is azt mutatják, hogy ez a szám növekedett” – ismerte el a miniszter. Azt is elárulta, hogy még egy mutató romlott, mégpedig a korai terhességé, és ezek a miniszter szerint összefüggnek. „Ha valaki családfenntartó akar lenni 16 évesen, mégse választhat egy 40 éves partnert” – tette hozzá Balog jelezve, hogy a gondokra igyekeznek megoldást találni.

Utóbbi kijelentés annak fényében üdvözlendő, hogy tavaly az Emmi minisztere még másképp nyilatkozott a közmunka miatti iskolaelhagyásról. Amikor Balog 2016-os meghallgatásán a szocialista Kunhalmi Ágnes arról beszélt, hogy vissza kellene állítani a tankötelezettséget 18 évre, mert az iskolát otthagyó diákok közmunkára mennek, a miniszter erre azzal kérdezett vissza, hogy ha valakire 16 évesen vonzerőt gyakorol a közmunka, akkor miért is ne menjen el rá. Azt is állította, hogy az iskolát elhagyó 16 évesek nagy részének 18 évesen sem lenne ott esélye.

Balog Zoltán meghallgatásán egyetértett azzal a felvetéssel, hogy fontos a közfoglalkoztatásból a piaci foglalkoztatás irányába terelni a romákat. Megjegyezte ugyanakkor, ezen a téren nem áll olyan rosszul az ország, már csökkenteni kellett a keretszámokat, mert voltak olyan területek, ahol nem találtak embert közfoglalkoztatásra.

A minisztert arról is kérdezték, Lázár Jánosnak van-e igaza, aki szerint közpénz az MVM által a Civil Összefogás Fórumnak adott több mint félmilliárdos támogatás, vagy Aradszki András KDNP-s államtitkárnak, aki szerint nem. Balog nem foglalt állást az ügyben, inkább azt javasolta, ahogy ez a sportszervezeteknél már bevált dolog, „bízzuk ezt a bíróságra”.

Azzal kapcsolatban, hogy a fideszes Répássy Róbert megdicsérte az Emmi emlékezetpolitika terén tett erőfeszítéseit, azt emelte ki Balog: „Magyarországon a tanárok nagy része baloldali érzelmű”, ehhez képest hétezer tanár jelentkezett továbbképzésre 1956 kapcsán, pedig csak ötezer főnek tudtak helyet biztosítani.

A minisztert egyébként megdicsérte egy ellenzéki politikus. Az MSZP-s Teleki László szerint sok munkát végzett a minisztérium például a roma kultúra támogatása terén. Erre azt hozta fel példának, hogy a korábbiakkal ellentétben a száztagú cigányzenekar immár részesül állami támogatásban.