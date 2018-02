Balog Zoltán szerint már az óvodákba is mindennapos testnevelést terveznek

A magyar lakosság körben is súlyos népegészségügyi problémát jelent az elhízás, ugyanakkor pozitív fejlemény, hogy a WHO felmérése szerint Magyarország azon kevés országok közé tartozik, ahol a 7 éves gyerekek körében megállt az elhízás előfordulásának növekedése – erről is beszélt az MTI összefoglalója szerint Balog Zoltán.

Az emberi erőforrások minisztere a V4 országok egészségügyi minisztereinek konferenciáján kijelentette: a kormány egy sor intézkedést tett ezzel kapcsolatban, így bevezette a népegészségügyi termékadót, egészségesebbé tette az iskolai közétkeztetést, átalakította az iskola büfék kínálatát és szigorú keretek közé szorította a gyerekeknek szóló étel és ital reklámokat is.

Úgy vélte, a mindennapos iskolai testnevelés bevezetése – amelyet szerinte szeretnének az óvoda felé is elvinni – szintén hozzájárult ahhoz, hogy jobb eredmények vannak e téren, mint 8-10 évvel ezelőtt.

A miniszter emellett azt mondta, a visegrádi országok az egészségügy területén is együttműködnek, fontos a közös fellépés a gyógyszerpolitikában, az alapellátás fejlesztésében és a táplálkozással összefüggő betegségek elleni küzdelemben is. Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország megtette az első lépéseket az együttműködés felé a gyógyszerek tisztességes árazása, a közös vakcinabeszerzések, és az innovatív gyógyszerekhez való hozzájutás ügyében – fűzte hozzá.

A miniszter óriási innovációnak nevezte a magyar egészségügyben bevezetett elektronikus ügykezelést és jelezte, hogy ezzel kapcsolatban Magyarország szívesen megosztja jó és rossz tapasztalatait is.

A konferencián Balog Zoltán, valamint Adam Vojtech, cseh egészségügyi miniszter, Zbigniew J. Król, lengyel egészségügyi miniszterhelyettes és Stanislav Spánik, szlovák egészségügyért felelős államtitkár közös nyilatkozatot írt alá arról, hogy a V4 országok megerősítik együttműködésüket a nem fertőző, krónikus betegségek, a táplálkozás okozta kockázati tényezők és a gyermekkori elhízás elleni küzdelemben.