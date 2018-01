Baloldali harc: Csepelen is indulna MSZP-s, hiába győzött ott az összefogás

Jelentős vitát robbantott ki a baloldalon, hogy az MSZP elindítaná Csepelen Bangóné Borbély Ildikót, mégpedig abban a körzetben, ahol négy éve az összefogás nevében az Együtt politikusa, Szabó Szabolcs győzni tudott. A konfliktus kódolva volt, hiszen a fővárosi választókerületeket az MSZP és a Demokratikus Koalíció (DK) osztotta fel egymás között, a Párbeszéd, az Együtt vagy az LMP esélyesei ebben nem szerepelnek.

Lapunk úgy tudja, az MSZP egyelőre kitart Bangóné mellett, a pártban ez az elképzelés sikert aratott: az az alapvélekedés, hogy a szocialisták rosszul jártak azzal, hogy a 18 budapesti körzetből csak 10-et kaptak, ráadásul ezek között – Csepelt leszámítva – még van olyan, amelyet szinte biztosan át kellene adniuk a kisebb baloldali pártok egyikének.

A 24.hu írta meg elsőként, hogy a Fidesz-alelnök Németh Szilárd ellenében a szocialisták Bangónét vetnék be. A Magyar Nemzet úgy tudja, korábban a szocialista párton belül felmerült, hogy Szabó Szabolcs az MSZP színeiben méresse meg magát, és ha győzne, akkor az Országgyűlésen belül egyfajta „külön elbírálást” kaphatna, nem kötné például a frakciófegyelem.

Ezt a megoldást azonban az érintett elutasította, ezért döntött az MSZP saját induló mellett.

Bangóné vasárnap lapunk megkeresésére azt mondta, a párt országos elnöksége ma fogja meghozni a döntést a jelöltségéről. Habár az eddigi kommunikáció a baloldalon az volt, hogy a 2014-es győzteseknek újra kell indulniuk, ezzel ellentétes lépésüket azzal magyarázta, hogy az Együtt nem akart velük megállapodni.

„Ugye nem gondolja Juhász Péter (az Együtt elnöke), hogy ő fogja megmondani az MSZP-nek, hol indíthat jelöltet, és hol nem?” – tette fel a kérdést a politikus, leszögezve azt is, Szabó Szabolcs négy évvel ezelőtt nem az Együtt nevében, hanem az összefogás jelöltjeként tudott győzelmet aratni. „Ezt is elfelejtette már Juhász Péter is, meg a törpepártja is” – tette hozzá.

Arra a kérdésünkre, hogy esélyesebbnek tartja-e magát Szabó Szabolcsnál, Bangóné csak annyit mondott, ő meg fogja verni Németh Szilárdot. Azt sem érezte problémának, hogy nincs kötődése a kerülethez, hiszen szerinte az a fontos, hogy meg akarják buktatni Orbán Viktor rendszerét, neki pedig abban a körzetben van esélye.

Az Együtt viszont már egészen máshogy gondolkozik. Juhász Péter szerint az MSZP nem hajlandó előállítani azt az állandóan hangoztatott helyzetet, hogy csak egy ellenzéki álljon a kormánypártokkal szemben. – Ha Botkának igaza van, hogy valójában a Fidesz irányítja az MSZP-t, akkor meg is értem ezt a mozgást – közölte, hozzátéve, szeretné hinni, hogy csak helyi ügyekben érhető tetten „ez az együttműködés”. Juhász Péter szerint ha az MSZP nem változtat mostani elképzelésén, akkor tudomásul veszik, hogy Botkának volt igaza, és jó szívvel indulnak rá a „Fidesz MSZP-színekben indított jelöltjeire”.

A Magyar Nemzet úgy tudja, az MSZP-ben egyébként általános vélekedés az, hogy az indokoltnál több nyerhető vagy szimbolikus körzetet kell átadniuk a DK-val kötött megállapodás eredményeként vagy Gyurcsány Ferencéknek, vagy más pártoknak. Az egyik jelentős választókerület, ami elvileg az MSZP-hez van írva, a Belváros. Ott azonban az Együtt-elnök Juhász Péter akar indulni, arra hivatkozva, hogy a korábbi polgármester, Rogán Antal gyanús ügyeinek feltárásában jelentős részt vállalt. Vannak ezenkívül kifejezetten nyerhetőnek tekintett helyek is.

Ilyen például Óbuda, ahol 2014-ben az MSZP-s Kiss László szerezte meg a parlamenti mandátumot, ezúttal azonban nagy eséllyel Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke száll ringbe. Ezt azért kell átadni, mert a Párbeszéd adja jelenleg a szocialisták által is támogatott miniszterelnök-jelöltet, Karácsony Gergelyt. Ebben a felsorolásban említhető még Újpest is, ahol szintén szocialista politikus, Horváth Imre nyert, most viszont a DK indíthat jelöltet, feltehetően Varju Lászlót. Horváth Imre emiatt már ki is lépett az MSZP-ből.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.08.