Bánki Erik segít a brüsszeli pénzek elköltésében

Miközben Bánki Erik, az Országgyűlés gazdasági bizottságának fideszes elnöke éppen egy hete arról beszélt az állami televízióban, hogy a visegrádi országok közül Magyarország áll a legjobban az európai uniós források felhasználásában, a Magyar Nemzet megtudta, a kormánypárti politikus is kiveszi a részét a brüsszeli pénzek elköltéséből. A kormányzati pályázati portál adati szerint ugyanis Bánki Erik még nyáron nyert el csaknem 15 millió forintot az Európai Unió vidékfejlesztési programjából.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A fideszes képviselő egyébként a Magyarországnak járó uniós források felhasználásáról szóló – a kormány által kezdeményezett – múlt heti parlamenti vitanap után beszélt a brüsszeli pénzfelhasználásról. Mint mondta, a szocialista időszakban volt olyan, hogy három-négy év telt el a pályázat benyújtása és a szerződéskötés között, s ezzel gyakorlatilag ellehetetlenítették a vállalkozókat. Ezzel szemben kiemelte, hogy a jelenlegi kormány azt ígérte, egy sokkal egyszerűbb, könnyebben megpályázható, gyorsabb elbírálású és transzparensesebb rendszert alakít ki az uniós források igénybevételéhez. Ugyanakkor úgy látszik, a kormánypárti Bánki Erik szerény ember, s nem dicsekszik azzal, hogy ahol tud, segít.

Vélhetőleg ezért nem beszélt arról, hogy

az egyszerűbb, könnyebben megpályázható, gyorsabb elbírálású rendszerben ő is segít elkölteni azt a pénzt, ami Magyarországnak jár.

A Bánki által elnyert támogatás érdekessége különben, hogy a képviselő nemcsak a pénzköltésben partner, hanem a kormányzat által folytatott unióellenes propagandakampány terjesztésében is. Az Európai Unió ellen hergelő „Állítsuk meg Brüsszelt” címmel indított kampányból ő is kivette a részét. Az érdekes ellentmondással kapcsolatban több csatornán is próbáltuk megkeresni Bánki Eriket, de a telefonhívásainkra és a leveleinkre sem reagált. Végül a parlament gazdasági bizottsági ülésén tudtuk utolérni a politikust, aki nem tagadta, hogy pénzt nyert, helyette inkább bagatellizálta volna a kapott uniós támogatás jelentőségét.

– Ez egy normatív támogatás, tulajdonképpen egy agrártámogatás, ami az Európai Unió területén gazdálkodó valamennyi gazda számára jár, aki teljesíti a kiírásban szereplő feltételeket.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Nem nevezném pályázatnak, hanem egy olyan agrártámogatásnak, amely a földműveléssel együtt jár

– közölte lapunk kérdésére Bánki Erik. A parlament gazdasági bizottságának elnöke azt is elmondta, nem gondolja, hogy mindez összefüggésben lenne azzal, hogy Magyarország a magyar emberek megvédésével kapcsolatban milyen politikát folytat Brüsszellel szemben. Bánki leszögezte, egyáltalán nem tartja összeférhetetlennek azt, hogy uniós pénzt nyert, s hogy milyen politikát folytat a kormány Brüsszellel szemben. – Azt gondolom, helyes az a politikai út, amit követünk – tette hozzá.

Figyelemre méltó, hogy a Fidesz nem lát semmi kivetnivalót abban, hogy kormánypárti politikusok és családtagjaik egymás után nyerik el az uniós pályázatokat. Erről néhány hónapja részletesen beszélt Dömötör Csaba, Rogán Antal minisztériumának parlamenti államtitkára, aki azt mondta, tudomása szerint minden ilyen tender, illetve az ott született összes döntés is törvényes volt. Kiemelte azt is, hogy a Brüsszelből érkező forrás nem kegyelemadomány, hanem kompenzáció azért, amiért Magyarország megnyitotta a piacait.

Dömötör szavaiban lehet igazság, ugyanis minden jel arra utal, hogy a kormánypárti köröket busásan sikerült kompenzációban részesíteni. Lapunk több alkalommal is foglalkozott a fideszes politikusok és családtagjaik által elnyert uniós támogatásokkal. Köztük feltűnt

Bánki Erik felesége is, aki tízmilliós nagyságrendben részesült brüsszeli támogatásokban.

Továbbá uniós pénz hullott nemrég Tiborcz István és családja ölébe is, méghozzá csaknem 150 millió forint. Orbán Viktor miniszterelnök veje és az ő nővére, Tiborcz Eszter pályázott a pénzre, és nyert. De L. Simon László menesztett kulturális államtitkár és felesége érdekeltségei is több alkalommal nyertek tízmilliós nagyságrendű összegeket.

Ám volt, aki ennél is jobban járt, például a trafikbotrányban ismertté vált Horváth István feleségének cége. Az angoltanár foglalkozású házastárs cége a közelmúltban csaknem negyedmilliárd forint értékben nyert el támogatásokat. A kormánypárthoz köthető kedvezményezettek sora ugyanakkor nem ért véget, a brüsszeli források nagy haszonélvezője a jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám is. Mint arról beszámoltunk, az ifjú Matolcsy balatoni bútorgyára a közelmúltban majdnem 600 millió forint európai uniós támogatást nyert el. A támogatás érdekessége, hogy a pénzből egy máig nem érezhető problémára keresi a megoldást a társaság.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.11.