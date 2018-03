Banki felvételek bizonyíthatják, hogy Kósa Lajos is járt Svájcban

Szerdára idézte be a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) Szabó Gábornét, azt a csengeri asszonyt, aki állítólag mesés örökséget vár Svájcból, és akinek Kósa Lajos jelenlegi tárca nélküli miniszter ígért segítséget ennek megszerzésében és befektetésében. Helmeczy László, az asszony ügyvédje a Magyar Nemzetnek nem tudta pontosan megmondani, milyen ügyben nyomoz az NNI (ahová áttették az eljárást), hiszen ügyfelét még nem gyanúsították meg semmivel, csak feltételezi, hogy csalás lehet a gyanú az egyébként már január óta folyó eljárásban.

Hiába kézbesítették azonban rendőrök a csengeri családi házhoz az idézést múlt hét végén, Szabóné nem lesz jelen a szerdai kihallgatáson, mivel jelenleg is Svájcban tartózkodik – Helmeczy szerint részben gyógykezelés, részben ügyintézés miatt. Az asszony a Független Hírügynökségnek adott interjúban jelenleg is határozottan állítja, hogy Kósa állításával szemben nem szélhámos, mert létezik az 1300 milliárdos örökség, és Svájcban hozzá is fog jutni az ezt bizonyító iratok másolatához, sőt, még több pénzhez is, mint amennyiről eddig szó volt.

Helmeczy hisz az ügyfelének, ezért is indítványozta, hogy az eljárásban hallgassák ki tanúként Kósát, és ha szükséges, szembesítsék az ügyfelével. Kósa szerepéről egyébként Szabó Gáborné a FüHü-nek azt mondta: 2012 óta ismeri a korábbi debreceni polgármestert, akivel 2017 novemberében beszélt utoljára telefonon, korábban pedig Svájcban is voltak együtt. Helmeczy erről a Magyar Nemzetnek azt mondta: tudomása szerint bankbiztonsági okokból léteznek olyan felvételek külföldön, amelyeken Kósa beszél, és amelyek bizonyíthatják, hogy a miniszter hazudozik.

Szabóné az interjúban arról is beszélt, hogy Kósa folyamatosan azt mondta neki: veszélyben lesz az ő és gyermekei élete is, ha Magyarországon megtudják, mekkora összeggel rendelkezik. „Ha ezt valakivel tudatjuk, onnan kezdve a gyermekeimet is elrabolhatják” – hangzott állítólag a polgármester fenyegetésnek is beillő figyelmeztetése. A volt polgármester ugyanakkor felajánlotta, mindenben segít, hogy a család biztonságban legyen.

Emiatt gondolta úgy Szabó Gáborné, hogy ezt valamilyen formában viszonozni kell, és ezért ajándékozott – vagyis ígért – két és fél millió eurót (nagyjából 800 millió forintot) előbb Kósa feleségének, majd édesanyjának. „Nem kérte, csak elfogadta” – mondta az asszony arra a kérdésre, hogy Kósa elvárta-e az ajándékot. Helmeczy ezzel kapcsolatban a Btk.-t idézte a Magyar Nemzetnek, miszerint az is elköveti a befolyással üzérkedés bűntettét, aki „a jogtalan előny ígéretét” elfogadja.

Az ügyvéd szerint nagyon valószínű, hogy Svájcban per indul Kósa és Orendi Mihály, a Debreceni Sportcentrum korábbi vezetője, a Kósa által vezetett Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség igazgatója ellen, hiszen bizalmas információkat adtak ki egy kényes üzleti ügyről. Szabó Gáborné a FüHünek egyenesen azt mondta: közelebbről meg nem nevezett személyek 4 millió svájci frankot követelnek majd Kósától és Orenditől, akik korábban titoktartási nyilatkozatot írtak alá, de azt megszegték.

Szabó Gáborné ma már senkinek nem adna a pénzből, sőt, pár család és Csenger városának támogatásán kívül már semmit nem akar belőle Magyarországra hozni. „Sok embernek szerettem volna segíteni, de most már erről letettem. Azt az 50-60 millió eurót azoknak az embereknek juttatom, akik ebből talpra tudnak állni” – mondta a csengeri asszony, aki a férje halálát is ennek az ügynek tudja be. Most azt reméli, a vagyona segíti majd abban, hogy ne is kelljen visszatérnie Magyarországra.