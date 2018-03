Bayer Zsolt: Ha rasszistának neveznek minket, legyünk büszkék

Határtalan bűnözés – nevében az íze, mondhatnánk Udo Ulfkotte és Stefan Schubert közös kötetéről.

A Pesti Srácok Kiadó gondozásában megjelent könyv ugyanis igazi xenofób csemegének számít. Állatként viselkedő bevándorlókról, a migránsáradatban fuldokló keresztény Németországról szól, és nem mellékesen a menekültválság haszonélvezőiről is lerántja a leplet – ami alatt természetesen Soros György, Angela Merkel, valamint néhány gyógyszergyári lobbista lapult meg idáig.

A könyvet, szellemiségének megfelelően, az arra legalkalmasabb hazai méltatók mutatták be a Revolution söröző hátsó termében: Földi László volt III/I-es ügynök és hírszerzési vezető – mértéktartását jelzi, hogy szerinte törvényes lenne likvidálni a menekülteket segítő civil aktivistákat –, illetve Bayer Zsolt, aki a Mandineren is idézett blogjában nemes egyszerűséggel az anyjukba küldte el a kosztjukkal elégedetlen finnországi migránsokat.

A fehér keresztények és a migránsok háborúja jön

Már a felvezető sem hagyott kétségeket: itt a jó és a rossz háborúja zajlik, legalábbis a fejekben, a százkarmos, vérivó migráns csap össze az európai értékek keresztes lovagjával. A bemutatót moderáló Szarvas Szilveszter, a Pesti Srácok főszerkesztő-helyettese szerint például a migráció veszélyeiről Németországban nem is beszélhetnénk, a januárban elhunyt Udo Ulfkotte témában írt könyveit pedig betiltották hazájában (erre vonatkozóan nem találtunk adatokat, bár tény, hogy az újságíró korábbi két könyvét a Magyar Hitgyülekezet kiadója, a Patmos jelentette meg.)

Bayer Zsolt mélyen egyetértett a kötet felvetéseivel: mint mondta, minden esély megvan arra, hogy Németországban 20-30 éven belül többségben lesznek a muszlimok – s ha a nyugat-európai vezetők, a mainstream média továbbra is bűnsegéd lesz a migrációs válság elkendőzésében,

„az európai, fehér, keresztény ember önvédelme lehetetlenné válik”.

Igen, a beszélgetés résztvevői szerint egyértelműen polgárháború várható Európában az iszlám jelenléte miatt. Földi László szerint már kevesebb bevethető katona van Németországban, mint fiatal, fegyverhasználatban jártas migráns – utóbbiakat pedig ráadásul érthetetlen okból laktanyákba, lőszerraktárak mellé költöztetik. Szarvas Szilveszter amiatt aggódott, hogy az európai fegyveres erők meddig fogják bírni a migráció terhét.

Földi és Bayer azt is tényként kezelte, hogy a betelepítést 50-60 éve szervezetten irányítják Nyugat-Európa vezetői, akik csak saját anyagi érdekeikkel törődnek. Földi László azonban váratlan fordulattal emelte a tétet: az összeesküvés 150 évre tekint vissza, hiszen már Abraham Lincolnt is azután ölték meg, hogy egy titkos hatalmi konspiráció létéről beszélt; ennek a háttérhatalomnak az áldozata lehetett John Fitzgerald Kennedy is.

Itt már azon sem csodálkoztam volna, ha a migránsokat telepatikusan irányító gyíkemberek kerülnek a képbe – elvégre ufó-összeesküvésekről ír a Pesti Srácok másik kedvelt szerzője, Andreas von Rétyi is –, de Bayer Zsolt ekkor visszarántott, mit rántott, rúgott a sárba.

Arról beszélt, hogy az előítélet a túlélés szempontjából hasznos tulajdonság, és ha „ellenfeleink xenofóbnak, rasszistának neveznek minket, húzzuk csak büszkén ki magunkat”.

Bayernek afelől sem volt kétsége, hogy Európa mára visszaszorult a közép-keleti régióba: „ha egy marslakónak (mégis jönnek a gyíkemberek!) kellene megmagyarázni, hogy hol van Európa, Prágát, Varsót, Budapestet és – félve mondom, de – Szentpétervárt mutatnám meg neki. Párizsban már csak az épületek emlékeztetnek Európára, kultúráját elvesztette” – fejtegette az újságíró.

A könyvbemutatón csak a Magyar Nemzet tett fel kérdéseket, bár a szűk helyen lépni is alig lehetett a kormánypárti tévéstáboktól. Arról kérdeztük a résztvevőket, hogy Ulfkotte és Schubert személye maga nem hitelteleníti-e a kötetet.

A rendőr huligán és az önleleplező ügynök

A tavaly elhunyt Udo Ulfkotte ugyanis közismert konspirációsteória-szerzőnek számít. Megvásárolt újságírók című, a Der Spiegel bestsellerlistáján is taroló könyvében leleplezte a titkosszolgálatok által kitartott és befolyásolt újságírókat – beleértve saját magát, hiszen állítása szerint volt, hogy a nyugatnémet titkosszolgálat írta a cikkeit; egyúttal azt is vallotta, hogy Angela Merkel tudatosan számolja fel a német élelmiszerkészleteket. A Frankfurter Allgemeine Zeitung haditudósítójaként éveket töltött a Közel-Keleten, ahol felvette az iszlám hitet, hogy aztán hazatérve visszatérjen a keresztény valláshoz.

Szerzőtársáról már kevesebben hallottak, pedig ő is érdekes figura: Stephan Schubert a Wikipedia összefoglalója szerint diszkótulajdonos és egykori focihuligán, aki a mindennapos verekedések, garázdaságok mellett nyolc éven keresztül rendőrként dolgozott – hogy hobbiból vagy fedett nyomozóként balhézott, az nem egyértelmű, de leleplezése után otthagyta rendőrségi állását, s elkezdett bestsellereket is írni.

Földi László szerint a Határtalan bűnözés 36 oldalas hivatkozási jegyzéke bizonyítja, hogy itt nem fantazmagóriákról, hanem tényekről van szó. Az sem baj, ha a szerzőt korrumpálta a titkosszolgálat, mert így legalább beleláthatott a hírszerzés világába; megnyugtató volt mindezt az Információs Hivatal volt vezetőjétől hallani.

A maga módján Bayer Zsolt is megvédte Ulfkottét – mint megjegyezte, Francois Villon balladáinak értékéből sem von le, hogy megölt egy papot. Szarvas Szilvesztertől azt is megtudtuk, hogy a Határtalan bűnözést eddig 500 példányban jelentette meg a Pesti Srácok, és ha igény lesz rá, a könyvesboltokban is terjesztik majd.