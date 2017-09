Bécsben járt? Akkor egy ideig nem adhat vért

Egyes egzotikus betegségek kockázata miatt átmenetileg nem adhatnak vért azok, akik akár csak egy napot is eltöltöttek bizonyos francia, osztrák vagy román városokban, többek közt Bécsben – értesült a Magyar Idők. A lapinformációt az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) is megerősítette.

Az OVSZ három országból kapott jelzést fertőzésveszélyről: Franciaországból a chikungunya-, míg Romániából és Ausztriából a nyugat-nílusi láz miatt. Azokat, akik az adott országokban jártak, átmenetileg, 30 napra kizárják a véradásból. Mindkét vírust szúnyogok terjesztik, így október után megszűnik a terjedés kockázata.

Ahhoz, hogy valaki megfertőződjön nyugat-nílusi lázzal, el sem kell hagynia az országot, hiszen már Magyarországon is megjelent a vírust terjesztő ázsiai tigrisszúnyog, vele együtt pedig a betegség is. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) legfrissebb jelentése szerint Magyarország is érintett, négy esetet jelentettek a magyar hatóságok.