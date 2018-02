Beépülő fideszes ügynökök? Újabb pedagógus-szakszervezet került veszélybe

„Szervezeten belüli feszültségek” és „bizalmi válság” terheli a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetét (PDSZ) is. Utóbbi azért lehet rossz hír az érdekképviselet mellett elkötelezett tanároknak, mert éppen a múlt héten derült ki: problémák vannak a legnagyobb tagsággal bíró Pedagógusok Szakszervezeténél (PSZ) is. A PDSZ válságáról szóló híreket egy a szakszervezet közösségi oldalán olvasható keddi poszt is megerősítette. Mint írták, a PDSZ Országos Választmányának többsége a szervezet megújítása céljából lemondott tisztségéről januárban annak érdekében, hogy teljes tisztújításra kerülhessen sor egy rendkívüli kongresszus keretében. Ugyanis úgy vélik, a szervezeten belüli feszültséget csak a rendkívüli tisztújítás tudná feloldani, ahol megmérettethetnék magukat azok a tagok, akik vezető tisztséget kívánnak betölteni a PDSZ testületében. A tisztújítás az elnökre is vonatkozna. A PDSZ közösségi oldalán olvasható poszt azt is állította, hogy „jelenleg arról folyik vita, hogy a még határozatképes Országos Választmány rendkívüli tisztújító kongresszus összehívásáról döntött, a PDSZ elnöke azonban nem akarja összehívni a kongresszust, azt minden eszközzel akadályozni igyekszik.”

Lapunk az ügyben kereste Mendrey Lászlót, a PDSZ elnökét. Ő elismerte, vannak feszültségek, ám miután a héten újabb választmányi ülést tart a szakszervezet, ezért egyelőre nem kívánt részletekbe menni, így azt sem kommentálta, hogy igaz-e az, hogy ő akadályozná egy rendkívüli kongresszus összehívását. Annyit viszont megjegyzett: a PDSZ közösségi oldala nem tükrözi a szakszervezet hivatalos álláspontját. Lapunk azzal kapcsolatban is kérdezte a szakszervezeti vezetőt, elképzelhetőnek tartja-e, hogy a PDSZ-be is „fideszes ügynökök” épültek be, ugyanis éppen Mendrey volt, aki ezt állította a PSZ-ről, mikor kiderült annak válsága. „Ez feltételezés, se bizonyítani, se megcáfolni nem lehet” – mondta hozzátéve, hogy ő ilyet nem merne állítani. „De hogy a Fidesz érdekeit szolgálják ezek a feszültségek, az biztos” – tette hozzá.

A PDSZ és a PSZ válsága között több párhuzam is van. Egyrészt figyelemre méltó, hogy mindkét szakszervezetnél egy időben tetőznek a feszültségek. Másrészt érdekes egybeesés az is, hogy a PDSZ-hez hasonlóan a PSZ közösségi oldala is önálló életet élt, és ott is egy bejegyzés világított rá a problémákra. Mint múlt héten beszámoltunk róla, a PSZ-nél az okozza a nehézséget, hogy a szakszervezeti vezetők egy része csatlakozna a kormány által életre hívott Köznevelés-stratégiai Kerekasztalhoz, míg például az elnök, Galló Istvánné ezt nem támogatná, mert szerinte nem élne túl a szakszervezet egy irányváltást. Hogy a PSZ végül csatlakozik-e a kerekasztalhoz, azt egyelőre nem tudni. A szakszervezetnek bár hétfőn volt vezetőségi ülése, arról csak egy szűkszavú közleményt adtak ki, melyben azt állították, „lezárták az utóbbi napok félreértésekkel és kommunikációs zavarokkal terhelt időszakát”.