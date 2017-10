Beer Miklós: Nem mondhatjuk Soros Györgyre, hogy sátán

„Nem mondhatjuk a másik emberre, hogy sátán” – jelentette ki Beer Miklós, a váci egyházmegye püspöke az ATV Egyenes beszéd című műsorában annak kapcsán, hogy a kereszténydemokrata Aradszki András Soros Györgyöt a sátánnal azonosította hétfői parlamenti felszólalásában, és azt mondta, hogy a rózsafüzér a legerősebb fegyver a gonosz ellen, amit Soros György is meg fog tapasztalni.

A püspök szerint ez elhibázott kijelentés volt. Úgy vélte, nem szabad a másik embert sátánnak nevezni, az emberi méltóságát tiszteletben kell tartani, még ha nem egyezik is a véleményük.

Beer Miklós felhívta a figyelmet arra is, hogy Aradszki megjegyzése ráadásul a protestáns testvéreket is megbántotta, akik nem imádkozzák a rózsafüzért. Az egyházi vezető arról is beszélt, hogy nem ért egyet Semjén Zsolt pártelnökkel sem, aki szerint a migráció okozója a szabadkőművesség Soros-féle leágazása. Mint mondta, felelőtlen és meggondolatlan, aki azt mondja, hogy a menekülthullám mögött a szabadkőművesek állnak.

A püspök szerint azt, hogy egy történelmi kor társadalmi struktúrája hogyan alakul, egyvalakire nem lehet ráhúzni, nem szabad ezért valakit bűnbakká tenni.