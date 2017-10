Beer Miklós szégyelli, hogy az egyházközségek sem segítenek a menekülteken

„Ez egy szonda a mai magyar társadalmunk állapotáról, a közhangulatról. Nagyon szomorú vagyok” – jelentette ki Beer Miklós váci megyéspüspök a 444.hunak annak kapcsán, hogy a a Tolna megyei Őcsényben Fenyvesi Zoltán panziótulajdonos látott volna vendégül menekült családokat, emiatt életveszélyesen megfenyegették, és megrongálták az autóját: a menekültek fogadásából a településen akkora botrány lett, hogy Fülöp János polgármester le is mondott.

A falu vezetőjének távozásáról a püspök azt mondta: szívből sajnálja a polgármestert, ugyanakkor nagy tisztelettel is gondol rá, éppen azért, „mert talán még sincs akkora baj, ha valaki inkább félreáll, mint statisztálna ehhez az őrülethez”.

A portál arról is kérdezte Beer Miklóst, hogy tapasztal-e hasonló indulatokat, és hogy mit lehetne tenni azért, hogy az emberek kevésbé is féljenek, és kevésbé is gyűlöljenek másokat. Mint mondta, ő maga is tapasztalja, hogy az emberek jelentős része vakon elutasító. Hozzátette: „pedig ezek az emberek az állami hivataltól oltalmazotti státuszt kaptak. Ez már nyilván nem is jutott el a helybeli lakosok tudatáig.”

A megoldás a püspök szerint az, hogy a lehetőségekhez mérten befogadjuk a menekülteket. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Menekültügyi Hivataltól meg lehet kapni azoknak a névsorát, akik már ugyanúgy megkapták az oltalmazotti státuszt.

„Ajánlgatom én is, de még senki nem jelentkezett. Gondolom, hogy azért, mert mit szól majd a szomszéd. És ez sajnos az egyházközségeinkre is vonatkozik. Szégyellem magam” - tette hozzá a váci püspök kiemelve, hogy más megoldást nem lát, mint példát adni.

„Bebizonyítani, hogy lehet velük is békében, szépen együtt élni. És csendesen újra és újra elmondani” – hangsúlyozta a püspök.

Beer Miklós idén júniusban a menekültek világnapján videóüzenetben állt ki Fabiny Tamás evangélikus püspökkel közösen a befogadás mellett. Akkor sokan lehazaárulózták ezért. A váci egyházmegye vezetője nem csak beszélt a segítségről, két menekültet be is fogadott a püspökségre.

Beer Miklóssal ellentétben Erdő Péter, esztergom-budapesti érsek nem volt ilyen bőbeszédű, amikor az őcsényi esetről kérdezték. Az érsek ugyanis faképnél hagyta a Hír TV-t, amikor arról faggatták, hogy nem tartja-e szükségesnek az egyházi figyelemfelhívást a menekültek ügyében is. Az egyházi vezető nem válaszolt, csak annyit mondott: „Ezt nem tudom”.

Korábban Orbán Viktor is állást foglalt az őcsényi tiltakozás kapcsán. A miniszterelnök azt mondta, „semmi kivetnivaló nincs abban, hogy a településen tiltakoznak a migráns gyerekek táboroztatása ellen, mert annyit hazudtak már a magyaroknak migránsügyben, hogy ha azt mondják, hogy gyerekek fognak jönni, arra azt mondja a magyar: először gyerekek, aztán a szülők, aztán családegyesítés, és ott vagyunk a bajban”.

Lapunknak interjút adott a távozó őcsényi polgármestere, aki egyebek mellett arról is beszámolt, hogy nem indul az időközi választáson, inkább a földeken dolgozik.