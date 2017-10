Beismerték: alkotmányellenesen üzleteltek a nagykövetségek

Olyan cégekkel is kötöttek szerződést a magyar külképviseletek, amelyekkel a Fidesz kormánytöbbsége által elfogadott alaptörvény szerint nem lehetett volna, ezt most már a Külgazdasági és Külügyminisztérium is elismerte – írja a 24.hu.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A lap szerint Bacskai József, a tárca helyettes államtitkára az Országgyűlés gazdasági bizottsága előtti meghallgatásán azt mondta „megpróbáltuk, de a jelenlegi előírásoknak nem mindig tudtunk megfelelni, a külképviseletek ezeknek érvényt szerezni nem tudtak”.

A Magyar Nemzet korábban megírta: egy EU-s szabályok átültetésével foglalkozó salátatörvénybe becsempészve olyan módosítást akar fű alatt elfogadtatni a kormány, amely az alkotmányos tiltás ellenére lehetővé teszi, hogy a magyar nagykövetségek ezentúl offshore hátterű cégekkel is üzletelhessenek.

A törvény azt mondja ki, hogy Magyarország automatikusan átlátható szervezetnek minősít minden olyan céget, amely a külképviseletekkel köt szerződést – magyarán a szerződés automatikusan transzparenciát is jelent a kormány szerint. Egy külön paragrafus visszamenőleg is mentesítést ad az alkotmányos kötelezettség alól.

A külügy helyettes államtitkára a bizottság előtt azzal magyarázta a helyzetet, hogy külföldön nem mindig tudták a tulajdonosi szerkezettel kapcsolatos nyilatkozattételre bírni a szerződtetett cégeket.