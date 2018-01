Bekamerázták az utcáját, miután bejelentette, hogy harcba száll a Fidesz ellen

Miután Márki-Zay Péter bejelentette, hogy független jelöltként indul a polgármester-választáson Hódmezővásárhelyen, alaposan megváltozott az élete.

„Amióta szűk körben bejelentettem az indulásomat, a hatalom próbál ellehetetleníteni, megfélemlíteni, a támogatóimat mellőlem eltántorítani” – írta pénteken közösségi oldalán. Ahogy arról beszámoltunk, Márki-Zay Péternek a közelmúltban váratlanul megszűnt az állása, családja egzisztenciája kapcsán figyelmeztető üzeneteket kap, valamint erős lejárató hadjárattal szembesült a helyi és az országos kormányközeli médiában.

Szombaton pedig a következő posztot tette közzé a Facebook-oldalán:

„Tegnap – pénteken – bejelentettem indulásom ellenzéki jelöltként Hódmezővásárhelyen (ettől az persze hetek óta ismert volt már!), ugyanazon a napon új térfigyelő kamerát szereltek fel az utcánkban, így most már akármelyik irányból jön hozzám látogató, megfigyelhetik (a helyi sajtó jelentős része nyilván azért nem jött el a sajtótájékoztatóra, mert éppen ezt dokumentálta).”

Majd azzal folyatta, hogy „az időbeli egybeesés nyilván véletlen: éveken keresztül két polgármester is lakott az utcában, most, hogy a vásárhelyi elhalálozott, esedékes lett a biztonság megerősítése ebben a csendes, hangulatos vidéki utcában, ahol forgalom is alig van… Kormányinfón megkérdezhetné valaki (nyilván évek óta tervezték már, lesz rá írásos bizonyíték is, puszta véletlen, hogy most értek ide, miután Almási úr már elhunyt…)” – tette hozzá a független jelölt.

Lapunknak korábban Márki-Zay Péter azt mondta, személyében nem tudják támadni, ezért megpróbálják rásütni, hogy független indulása ellenére a Jobbik–MSZP jelöltje. Hozzáfűzte, hogy ezek a pártok ráadásul nem is összeegyeztethetők egymással. Szerinte a fideszes városvezetés érdekeit szolgálja az ilyen hírek terjesztése. Ezt némiképp alátámasztja, hogy először a Vásárhely24.hu írt – akkor még feltételes módban – a jelölt vélelmezett politikai hátteréről, később azonban a közmédia és az Origo, illetve a többi kormányközeli médium már egyenesen „árpádsávos szocialista” jelöltként kezelte.