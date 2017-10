Jött Kubatov, és megvédte Aszódot a menekült gyerekektől

A mintegy két tucat kísérő nélküli menekült gyerek városba telepítése olyannyira foglalkoztatta a helyieket, hogy kedd este lakossági fórumot tartottak az ügyben, s ezen részt vett Kubatov Gábor fideszes országgyűlési képviselő is.

A kirakott ötven-hatvan szék – rajtuk „Soros veszélyes tervére” figyelmeztető szórólap – nem volt elég az érdeklődőknek, sokan már csak az előtérből hallgathatták a politikusokat. A legnagyobb tapsot a bejelentés kapta, Vécsey László országgyűlési képviselő ugyanis a fórumon közölte hivatalosan a lakosokkal, hogy nem költöztetik a kísérő nélküli menekült gyerekeket a városba. „Nem is lehetne egy olyan városba, ahol a szavazók 98,3 százaléka mondott nemet a kötelező betelepítési kvótára” – fogalmazott a képviselő.

Korábban egyébként a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság is megerősítette a Népszava információját, miszerint Aszódon egy teljesen új gyermekvédelmi központot alakítanak ki, amelyben lenne egy nagyjából negyvenfős ideiglenes férőhely menekülteknek. Sztán István polgármester pedig szerdai Facebook-posztjában elismerte, hogy idén áprilisban szóba került a helyi javítóintézet is mint a menekült gyerekek új lakóhelye.

Kubatov Gábor a bejelentés után a kormányzati propaganda minden érvét felvonultató előadást tartott a kormányzat által csak Soros-tervként emlegetett koncepcióról. Bevetett mindent: beszélt évi egymillió új migránsról, kerítést lebontó politikusokról, Brüsszelben lobbizó Soros Györgyről, valamint hatvanmillió útnak induló menekültről. A közönség egyik ámulatból esett a másikba, a kijelentéseket pedig halk „Jézus Isten!” reakciók követték. A legnagyobb felháborodás akkor tört ki, amikor Kubatov Gábor azt fejtegette, hogy Soros György adóemeléssel érné el, hogy kilencmillió forintot kapjon minden migráns – az nem derült ki, az amerikai üzletember miként hatna oda, hogy megváltoztassák a magyar adójogszabályokat. „Na persze, a magyaroknak meg semmi! És még adóemelés is” – hallatszott a közönség soraiból.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A fideszes képviselő hosszan beszélt az európai merényletekről is, ahol „gyerekeket lőttek hátba”, hozzátéve, hogy kisgyerekes apukaként különösen nehéz az ezekről szóló képsorokat néznie. Aztán rátért arra is, hogy sokan – köztük állítása szerint Botka László, Vona Gábor és a DK-s Niedermüller Péter is – lebontanák a kerítést. „Na, azt ne! Menjenek hozzájuk” – súgta egy idősebb hölgy a mellette ülőnek. A közönség soraiban már az is kisebb riadalmat okozott, amikor Kubatov arról beszélt, hogy Nyugaton vannak olyan városok, ahol „a Mohamed a leggyakoribb név” a kisgyermekek körében. A fideszes politikus azt is egyértelművé tette, hogy tudnak küzdeni a migránsok betelepítése ellen: „Töltsék ki a konzultációt, és menjenek el szavazni!”

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az előadás végén kérdezni is lehetett Kubatov Gábortól, az egyik érdeklődő például azt firtatta, hogy miért terjedt el az a hír, hogy Aszódra költöztetik a menekülteket, ha ez nem igaz. „Korábban sem merült fel ez az ötlet?” – kérdezte, mire Kubatov Gábor azt mondta, hogy a korábbi időszakról nincs információja, most csak annyit tud mondani, hogy biztosan nem telepítenek oda migránsokat. „Hazugság az egész” – mondta erre csalódottan az egyik hölgy, aki meg is unta már az eseményt, és hazament. Később az egyik helyi lakos az iránt érdeklődött, hogy miért folytat a kormány propagandát, amikor Navracsics Tibor egyértelműen megmondta, hogy az Európai Bizottság napirendjén nem szerepel semmilyen „Soros-terv”. Erre Kubatov Gábor azt felelte, hogy Navracsics Tibor nagyon pontosan fogalmazott, mert ez valóban nem szerepel a munkatervben, de ettől még létezik, és „úgy tűnik, ezt hajtják végre Európában”. A fideszes politikus egyébként azt is megjegyezte ennek a helyi lakónak, hogy elköltözhet egy olyan országba is, ahol befogadják a bevándorlókat.

Az aszódi lakosok véleménye egyébként korántsem annyira egyértelmű, mint ahogy a lakossági fórum alapján gondolni lehetne. Kedden napközben – tehát a menekült gyerekek városba való költözését cáfoló hír kikerülése előtt – tudósítónk több helyi lakossal is beszélt, akiket láthatóan nem érintett meg a propaganda. „Tudja, én annak alapján ítélem meg az embereket, amit csinálnak, és nem annak alapján, amit mondanak róluk” – fogalmazott egy középkorú férfi, akit másokhoz hasonlóan arról kérdeztünk, hogy szívesen látnák-e a menekült gyerekeket. Lajos a menekültek elhelyezésére eredetileg kijelölt javítóintézet utcájában lakik, de szerinte semmi gond azzal, ha gyerekeket költöztetnek a városba. „Őket is anya szülte” – tette hozzá. Egy másik, lapunknak nyilatkozó férfi szintén úgy látja, a gyerekek befogadásával semmi probléma nincsen, legfeljebb abban lát kivetnivalót, hogy a javítóintézet lakóival teszik össze a gyerekeket. „Csak az lehet a gond, ha olyat tanulnak el az intézetiektől, ami nem jó” – jegyezte meg.

A helyi dohányboltban is a támogatók voltak többségben, az eladó például olyannyira belelovalta magát a magára hagyott gyerekek melletti érvelésbe, hogy amikor eljöttünk, már könnyes szemmel jegyezte meg: „Kutya kötelességünk a segítségnyújtás!”

Találkoztunk azonban ellenvéleménnyel is, a város főterén például volt egy, a közeli Bagon lakó ember, aki határozottan ellenezte a befogadást. „Én bagi vagyok, de nem szeretném, ha idejönnének. Hiába gyerekek, nem tudjuk, hogy mit csinálnak, ha majd felnőnek – fogalmazott Valéria. – Van éppen elég kisebbség már, nem kell, hogy újabbakat telepítsenek a városba.” Egy idősebb házaspár kezdetben hevesen ellenezte az ötletet, de amikor közbevetettük, hogy háborús övezetből menekülő gyerekekről lenne szó, akkor már engedékenyebbek voltak. Bár így is megjegyezték: „Háborúból jöjjenek, persze, csak Afrikából ne!”

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.18.