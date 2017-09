Belépett az LMP-frakcióba Demeter Márta

„Szeptember elsejével csatlakozom az LMP országgyűlési képviselőcsoportjához” – mondta Demeter Márta az Indexnek.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az MSZP korábbi elnökségi tagja a portálnak elmondta, hogy az elmúlt hónapokban két cél vezette. „Elsősorban aktív munkával megmutatni, hogy lehet megalkuvásmentes ellenzéki tevékenységet folytatni, ügyeket feltárni, végezni mindazt, amit a kormányzati politikával elégedetlen választók várnak az ellenzéki képviselőktől. A másik célom az volt, hogy szerepet vállaljak annak az opciónak a kialakításában, ami a 2018-as választásokon érdemi politikai lehetőségként lehet a választóknak bemutatni” – magyarázta.

Azzal kapcsolatban, hogy miért éppen az LMP-frakció tagja lesz, azt mondta:

a Fidesz lecserélte szavazóbázisát és kivonult a politikai centrumból,

a Jobbik is változtatott a profilján, de nem tudta elérni a centrumot,

az MSZP képtelen a társadalom többségét megszólítani és hitelesen képviselni, miután többszörösen bebizonyította, hogy választóit cserbenhagyva bármikor hajlandó együttműködni a Fidesszel,

az LMP viszont pozitív irányba változott.

Demeter Márta szerint az LMP frakciója professzionálisan működik, intenzíven és kitartóan dolgozik, sorra lép fel azokkal a kormányzati lépésekkel és lopásokkal szemben, amelyek joggal váltják ki a magyar társadalom jelentős részének ellenszenvét. Hozzátette: sok ügyben dolgoztak együtt az Országgyűlésben, és közösen jutottak arra, hogy hivatalossá teszik az együttműködésünket.

Arra a kérdésre, hogy a pártba is belép-e, azt válaszolta: nem feltétlenül kell ahhoz párttagnak lenni, hogy valaki politikai aktivitást fejtsen ki. „A párttagság nem egyoldalú döntés kérdése, ahhoz az illető személy mellett az adott politikai közösség támogató álláspontja és döntése is kell, ami nyilvánvalóan a közös politikai cselekvésen és a személyes kapcsolatokon alapszik. A most hivatalossá váló közös munka értelemszerűen elvezethet a pártba való belépéshez is” – közölte.

Az Indexnek adott interjújában Demeter Márta mindemellett azt mondta:

nem tudni, hogy rajta lesz-e az LMP választási listáján (de a portál információi szerint befutó helyet kért magának),

úgy véli, tökéletesen kiegészítik majd egymás munkáját Szél Bernadettel, aki frakcióvezetőként továbbra is a nemzetbiztonsági bizottság tagja lesz,

noha különböző formában, de minden ellenzéki párt képviselőjével együtt dolgozik konkrét ügyekben, és nem kereste meg más párt azzal, hogy lépjen be a frakciójukba,

szerinte „a jelenlegi közvélemény-kutatások nem egyszerűen azt mutatják, hogy az LMP ott lesz 2018-ban is a parlamentben. Jelzik azt a tendenciát is, hogy a párt képes lehet a politikai centrumot betölteni és ebben óriási növekedési potenciál van”,

és úgy véli, az MSZP vezetése – ha akarna – tudna válaszolni arra, kik az árulók. „Kiszivárogtatások és pletykák sora jut el a közvéleményhez, de mégsem oldják meg ezt a helyzetet. A választók pedig az MSZP döntéseiből pontosan látják, mekkora ott a baj. Elég, ha a plakáttörvény során az MSZP és Fidesz először letagadott, majd kényszerűen bevallott együttműködésére gondolunk, vagy arra, hogy szinte egyáltalán nem szólalnak meg a fideszes politikusok és a hozzájuk kötődő üzleti körök gazdagodását szolgáló letelepedési kötvények ügyében, az azt vizsgáló árnyékbizottság munkájában sem vesznek részt, sok más mellett ezekre sem szolgáltak magyarázattal a választóiknak” – szögezte le.

Lapunk már májusban megírta: értesüléseink szerint egyre komolyabban merült fel az utóbbi időszakban, hogy az LMP, illetve az MSZP-ből február elején kilépett Demeter Márta szorosabbra fűzné a kapcsolatot. Ez legkorábban azért szeptemberben valósulhatott volna meg, mert Demeter Márta, miután otthagyta a szocialisták frakcióját, fél évig nem ülhet be másik képviselőcsoportba.

Azonban kérdésünkre „mendemondának” nevezte értesülésünket, hozzátéve, továbbra is tartja magát ahhoz, amit kilépésekor mondott, vagyis „nem tervezi”, hogy beülne más frakcióba, de együttműködne „azokkal, akik egyértelműen kormányváltást szeretnének, értékalapon egyetértenek, és készek ezért dolgozni is”.