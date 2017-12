Bemutatta közös választási programját az LMP és az Új Kezdet

Bemutatta közös 2018-as választási programját csütörtökön az LMP és az Új Kezdet. Szél Bernadett miniszterelnök-jelölt a dokumentumot ökopolitikai programnak nevezte, és mint mondta, polgármesterek, döntéshozók részvételével készítették, így jól alkalmazható a mindennapokban jelentkező problémákra. Szél elmondta, hogy gazdaságpolitikájuk lényege, hogy a fejlődésből az emberek széles rétege profitáljon, mint fogalmazott, fenntartható jóllétet ígérnek.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Programjuk megoldást kínál a bérválságra is – sorolta –, a multik helyett pedig a hazai kis- és közepes vállalkozásokat tekintik partnernek. A büdzsé húsz százalékát fordítanák az oktatásra, a jelenleginél nagyobb hangsúlyt helyeznének a betegségek megelőzésére, ehhez pedig megerősítenék az egészségügyi alapellátást.

Szél Bernadett tagadta, hogy az általuk szorgalmazott többkulcsos, progresszív adózás emelést jelentene, mint mondta, a 0, 12 és 24 százalékos személyijövedelemadó-kulcsokat tartalmazó tervük az emberek kilencven százalékánál több pénzt hagyna. A teljesítmény, és nem az uram-bátyám viszony dominálna az előrejutásban – ígérte, és zöld fordulatot sürgetett, valamint „okos gazdaság” építését, amely a humán tőkére és a fenntartható erőforrásokra épít.

Az LMP társelnöke gyors változtatást tart fontosnak az oktatásban. Mint mondta, a tanárok óraszámát heti húsz órában maximálnák, az iskolákat pedig visszaadnák azon önkormányzatoknak, amelyek képesek a fenntartásukra. Az oktatók bevonásával dolgoznák át a Nemzeti alaptantervet úgy, hogy a kompetenciákra helyezze a hangsúlyt. Megszüntetnék az állami tankönyv-monopóliumot, amelynek kialakítása a politikus szerint csupán korrupciós intézkedés volt, és többletjuttatással ösztönöznék a pedagógusokat arra, hogy a hátrányos helyzetű térségekben vállaljanak munkát. Az LMP visszaemelné az alkotmányba a társadalombiztosítás intézményeit, és mindenkinek biztosítaná az orvosi ellátást, aki rászorul.

Megtartanák a családi adókedvezményt, sőt megkétszereznék az egygyermekesek számára, „jelenleg ugyanis a második gyermekekért küzd az ország” – indokolta álláspontjukat Szél Bernadett. A politikus szólt a nők nagyobb megbecsülésének szükségességéről is, az egyenlő munkáért egyenlő bért programpontjukról. Leszögezte azt is, első intézkedései között ratifikálná az isztambuli egyezményt.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Gémesi György, az Új Kezdet elnöke szerint az ország jelenleg a rosszul működő tanácsrendszer felé tart, ahol mindenről a politikailag irányított hivatalok, és nem a választott tisztségviselők döntenek. Bírálta a kormány által megvalósított centralizációt, mint fogalmazott, megszűnt a települések joga az önkormányzáshoz. Emellett piaci versenyt sürgetett, anélkül ugyanis szerinte legyengül a gazdaság, továbbá bírálta a kormányzat számos beruházását is, amelyeket nem fenntarthatónak ítélt. Hangsúlyozta: el kell érni, hogy beruházásaink tizenöt év múlva is ugyanazt nyújtsák, így az amortizáció fedezésére is biztosítani kell forrásokat, ami jelenleg hiányzik.

Kanász-Nagy Máté, az LMP szóvivője a programot úgy jellemezte: céljuk, hogy az emberek maguk dönthessenek a sorsukról, és visszaadnák a közösségek önrendelkezési jogát. Ábrahám Júlia, az LMP elnökségi tagja arról számolt be, hogy a csaknem egy éve készülő programot Lányi András szerkesztette. Üveges Gábor, az Új Kezdet választmányi elnöke a vidék, a kistelepülések képviseletét ígérte.