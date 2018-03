Bencsikkel is fotózkodott az, akivel Vonát akarták lejáratni

A békemenet fő szervezője, Bencsik András is összeállt egy képre azzal a Musa Serdar Celebivel, akivel a kormánymédia a elmúlt napokban Vona Gábort próbálta lejáratni. Mindezzel a Jobbik-közeli N1 TV szembesítette csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján Hidvéghi Balázst. A Fidesz kommunikációs igazgatója sejthetett valamit: már az elején sem örült annak, hogy a meghívottakon túl a csatorna képviselői is felbukkantak az eseményen. Úgy tűnik, inkább baráti közegben szerette volna elismételni, amit a napokban teríteni kezdtek az olyan lapok, mint az Origo, a Magyar Idők vagy a közmédia.

Elsőként a Matolcsy Ádám tulajdonában lévő hírportál közölhette a „hírt”: „Vona Gábor muszlim barátja a pápa elleni merénylet egyik vádlottja.” Egy korábban eleve a Jobbik elnöke által kirakott képre hivatkozva írta azt a lap: a politikus jó viszonyt ápol a „Szürke Farkasok terrorszervezet vezetőjeként hírhedtté vált szélsőséges török nacionalistával”, Musa Serdar Celebivel.

A kormánymédia közölte azt is, hogy ez a férfi volt az egyik vádlottja a II. János Pál pápa elleni merényletkísérlet miatt indult pernek. A történet több mint három évtizeddel ezelőttre nyúlik vissza: Mehmet Ali Agca 1981. május 13-án lőtt rá az egyházfőre a Szent Péter téren. Az eset nyomán másfél évvel később, november 3-án őrizetbe vették Musa Serdar Celebit, akit ki is adtak Olaszországnak. A férfit 1986. március 29-én végül felmentették a vádak alól.

A Fidesz kommunikációs igazgatója ennek jegyében szólította fel arra Vona Gábort: tisztázza személyes kapcsolatát, illetve a Jobbik viszonyát „a muszlim szélsőségesekhez”. Csakhogy az N1 TV bemutatott egy felvételt, amelyen már a békemenet fő szervezője, Bencsik András látható egy képen Celebivel. Neki is tisztáznia kell akkor a viszonyát a muszlim szélsőségesekkel? – tette fel a kérdést a csatorna. Érdeklődésünkre az N1 TV-től elmondták: a fotó a 2012-es Kurultájon készült.

Hidvéghi viszont ragaszkodott az álláspontjához: kizárólag Vonának van elszámolnivalója. A politikus állította, a Demokrata főszerkesztőjének nemzeti elkötelezettségéhez kétség sem férhet, és a felvetés is nevetséges. Nemcsak egyetlen fotóról van szó, hanem kapcsolatrendszerről és félre nem érthető kijelentésekről is – terelt a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Az utóbbi hónapokban a kormánymédia többször is támadta Vona Gábort azzal, hogy szélsőséges török szervezetek képviselőivel találkozott, velük ápol jó viszonyt. Ennek kapcsán viszont a Jobbik elnöke több személyiségi jogi pert is megnyert az olyan oldalakkal szemben, mint a Ripost, az Origo vagy a Lokál. Tavaly novemberben például azért marasztalták el e lapokat, mert egy terrorszervezet tiszteletbeli tagjának nevezték Vonát, és azt állították, hogy erről bírósági ítélet is tanúskodik. Egy évekkel ezelőtti törökországi látogatáson használt Vona egy farkasfejet utánzó kézjelet, amely miatt a kormánymédia azt írta: a Szürke Farkasok nevű ultranacionalista csoporttal szimpatizál. Vonáék akkor azzal érveltek: a kézjel a „turáni népek testvériségét” szimbolizálja.