Beperelte Rogán minisztériumát a nemzeti konzultációban emlegetett Ahmed H.

Bírósági úton támadta meg a Soros-tervről szóló nemzeti konzultáció rá vonatkozó pontját Ahmed H. – írja a kormányközeli Magyar Idők. A férfi a Rogán Antal által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda ellen nyújtott be keresetet a Fővárosi Törvényszékhez még december 28-án jó hírnév megsértése miatt.

A Soros-tervről szóló nemzeti konzultáció 5. kérdésében ugyanis ez szerepelt: „Egy másik Soros-szervezet, az Amnesty International többször is követelte annak az Ahmed H.-nak a szabadon bocsátását, aki kövekkel támadt a határt védő magyar rendőrökre, és ezért elítélték.”

A keresetben a férfi azt kifogásolta, hogy ügyében jogerős ítélet nem született, mivel a Szegedi Ítélőtábla megismételt elsőfokú eljárást rendelt el 2017. június 15-én.

A kormányközeli lap információi szerint Ahmed H. keresetét a bíróság idézés nélkül utasította el január 22-én, mivel a keresetlevél nem tartalmazta a felperes lakóhelyét, sem a bírósághoz intézett határozott kereseti kérelmet. A hibák javítása után vélhetőleg ismét benyújtják a keresetet.

Korábban megírtuk, hogy olyan felvételek kerültek elő bizonyítékként az Ahmed H. ellen terrorcselekmény gyanújával folyó büntetőeljárás anyagába, amelyek több ponton alátámasztják az első fokon tíz év szabadságvesztésre ítélt Ahmed H. védekezését, miszerint nem fenyegette a rendőröket, hanem tárgyalni próbált velük. Ráadásul úgy tűnik, többször is ő nyugtatja meg a zavargókat. A felvételeken az látható, hogy egy zöld pólós férfi „mindkét kezét felemelve kiabál, mire a körülötte lévő személyek is így tesznek, majd többen is rángatni kezdik a kaput”, ám a zöld pólós férfi egyértelműen nem Ahmed H.

Ahmed H.-t egyébként azzal vádolják, hogy 2015. szeptember 16-án, Röszkén a kerítést felfeszítő tömeget irányította, a határt védő rendőröket kővel do­bálta meg, valamint ultimátumot adott a magyar hatóságoknak, és a határzár megnyitását követelte.