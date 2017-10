Beszállt a Belügyminisztérium, máris sokkal többe kerülnek a mentőautók

Idén közel egymilliárd forinttal drágábban sikerült mentőautókat vásárolnia közbeszerzés keretében az Országos Mentőszolgálatnak, mint tavaly. Darabonként nettó 5,7 millió forinttal került többe egy kocsi most, hogy a Belügyminisztériumhoz (BM) köthető cég is részt vesz az üzletben – tudta meg a Magyar Nemzet. A lapunk által megismert közbeszerzési felhívás és végleges adásvételi szerződés szerint ráadásul tavaly 80 mentőautót vásároltak, míg idén a dokumentumok már 169 járműről szóltak, tehát több kocsit vettek, darabonként jelentős áremelkedéssel.

Nem különbözik jelentősen az autók műszaki felszereltsége a dokumentumok alapján, tehát nem tudni, mi indokolja, hogy milliókkal többe kerülnek idén a kocsik. A közbeszerzést mindkét esetben C típusú mentőgépjárműre írták ki „a dokumentációban meghatározott felszereléssel, eszközökkel”. Szerettük volna megtudni, pontosan mit takarnak az említett felszerelések és eszközök, de az említett dokumentáció nem elérhető a Közbeszerzési Hatóság oldalán. Pedig elvileg ez idén ingyenesen hozzáférhető kellene hogy legyen egy megadott weboldalon, ám ott egyáltalán nem leltünk erre vonatkozó dokumentumokat.

Annyi eltérést találtunk a két felhívás között, hogy idén hátsókerék-meghajtás, míg tavaly kétkerék-meghajtás szerepelt a kritériumok között, de ez a kettő lényegében nem különbözik egymástól.

Lapunknak egy, neve elhallgatását kérő mentős forrás arról beszélt: ha felszerelésbeli különbség volna az autók között, vagyis tavaly felszerelés nélkül, idén pedig már azzal együtt adták volna a járműveket, az jóval nagyobb áremelkedést jelentene, mint 5 millió forint. Szerinte csak egy defibrillátor ára 4 millió körül mozog, és valójában érthetetlen, mi okozta ezt a most tapasztalt áremelkedést. Kitért arra is, ha az autók mellett felszerelést is vásárolnak a közbeszerzés során, akkor annak tételesen szerepelnie kellene az ajánlati felhívásban – ám ilyen nem szerepel.

Érdekesség, hogy tavaly és idén is csak egyetlen ajánlat érkezett az OMSZ-hez, vagyis komoly versenyről távolról sem beszélhetünk a közbeszerzés tekintetében. Ráadásul a nyertes tavaly a Profile Vehicles Oy nevű cég volt, míg idén ugyanez a cég a BM Heros Logisztikai Ellátóközpont Kft.-vel együtt nyerte a közbeszerzést.

Utóbbit 2015-ben alapították, és a céginformációs adatbázis szerint tavaly 942 millió forintos nettó árbevétele volt. A cég leányvállalata a belügyminiszter által 2001-ben alapított BM Heros Zrt.-nek, mely a minisztériumhoz tartozó szervezetek, intézmények által üzemeltetett járművek és technikai eszközök javítását, szervizelését, karbantartását végzi. Ez egy százszázalékos állami tulajdonú társaság, amelynek tulajdonosi joggyakorlója a honlapjukon található tájékoztató szerint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője.

Nem tudni, pontosan mi indokolja, hogy milliókkal, egészen pontosan 963,3 millió forinttal kerülnek többe az autók most, hogy a Belügyminisztérium cége is beszállt a közbeszerzésbe. Elképzelhető, hogy vannak különbségek a kocsik között, de mindenképpen furcsa a jelentős áremelkedés.

Kerestük az ügyben a mentőszolgálatot; szerettük volna megtudni, mi az oka annak, hogy drágábbak az autók, esetleg van-e különbség a felszereltségben, de kérdéseinkre lapzártáig nem érkezett válasz.

Az idén januárban és a 2015 októberében közzétett két felhívás egyezik abban is, hogy a közbeszerzésben kizárólag új állapotú, Magyarországon forgalomba helyezett gépkocsikra fogadtak el ajánlatot. Mindkét esetben az a gépkocsi minősült új állapotúnak, amelyiknek semmilyen része nincs javítva, hiba- és sérülésmentes. A járművek sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem lehetnek bemutatóautók, illetve próbajárműként sem használták őket. Miközben egyébként a mentőautók egyre drágulnak, lassan nem marad sem sofőr, aki vezesse őket, sem pedig mentőápoló, aki ellátja a betegeket. Májusban többek között azért vonultak utcára az ágazat dolgozói, mert a korábban 2017-re ígért mintegy 60 százalék helyett mindössze 10 százalékos béremelést kapnak, azt is csak jövő januártól, miközben munkaruhahiány és megfélemlítés is uralkodik a területen.

Akkor a szervezők – két szakszervezeti tömörülés – a megmozdulást azzal indokolták, hogy a megalázóan alacsony bérek mellett több mellékállást vállalva tudnak csak megélni a mentők. Többen panaszkodtak arra, hogy elhasználódott ruhájukat maguk javítják, a mentőállomások egy része azonnali felújításra szorul. A területen pedig óriási a fluktuáció is. Mindenesetre az új kocsikra bizonyára nem lehet panasz.

