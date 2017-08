Betelt a pohár: feljelentette a BKV-t a szakszervezet

A munkavédelmi hatóságnál tett bejelentést a BKV-nál és a Volánbusznál tapasztalt munkakörülmények miatt az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) – írja az Index.

„Nem érdemes tovább levelezgetni a BKV illetékeseivel a munkavállalók, zömében a buszvezetők munkakörülményeinek a javításáról, mert a cégvezetés a minimális kánikulai intézkedéseken túl már arra sem veszi a fáradságot, hogy megválaszolja a szakszervezet írásos jelzéseit” – fogalmazott Nemes Gábor, az EKSZ elnöke.

A szakszervezet azt nehezményezi, hogy a BKV-nál és az állami tulajdonú Volánbusz Zrt.-nél is figyelmen kívül hagyják az országos tiszti főorvos által kiadott hőségriadót, mivel nem tartják be a szabad téren végzett és minimum közepesen nehéz fizikai munkát végző járművezetők foglalkoztatási körülményeire vonatkozó előírást. A BKV a különösen a hosszú buszvonalakon – 98-as, 197-es, 161-es, 202E – sem biztosítja a járművezetők számára a hőségriadó idejére a törvényben előírt óránkénti megfelelő hosszúságú pihenőt, sőt egyes fordulópontokon még arra sincs lehetőség, hogy indulásig hűvös helyen várakozzanak a sofőrök.

Korábban a BKK közleményben próbálta hűteni a kedélyeket. Azt írták, mindent megtesznek a munkavállalóikért: klimatizált végállomási tartózkodók várják a sofőröket, itt hűtött italt és palackos ásványvizet, valamint citromlevet is osztanak. Azt is hozzátették, hogy a BKV biztosítja a járművezetők leváltását és a tartalék szakemberek mozgósítását is, és engedélyezték a könnyített formaruha viselését.