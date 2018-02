Bevándorlóországban nem lesz nyugdíjemelés: itt a fideszesek újabb szájbarágója

Elhagyta Pécsett egy fideszes aktivista azt a feltételezhetően a pártközpontban készült kiskátét, amin azokat az „érveket” szedték össze, hogy „miért kell április 8-án a Fideszre szavazni”. A papírt egy olvasója juttatta el a Szabad Pécs portálhoz.

A sorvezetőben olyan panelek szerepelnek, mint hogy „a választás tétje, hogy Magyarország bevándorlóország lesz-e”, vagy hogy „egy napon évtizedek múlhatnak” és egy kalap alatt Brüsszel- és Soros-hívőnek állítja be a komplett ellenzéket.

Szó szerint szerepel benne az alábbi érvelés is: „Ha Brüsszel vagy az ellenzék beengedné a bevándorlókat, akkor a gazdasági növekedést a migránsokra kellene fordítani. Ha Magyarország bevándorlóország lesz, akkor nem lesznek új munkahelyek, nem lesznek béremelések, nem lesz nyugdíjemelés, de nagyobb családtámogatások sem”.



Belföld MN Teljes a káosz a kormányzati kommunikációban Orbán Viktor Pintér Sándort cáfolja, a bevándorlási hivatal pedig Orbánt – a gépezetet megakasztotta a befogadott menekültek ügye.

Nem ez az első alkalom, hogy a Fidesz kommunikációs mankót ad az embereinek. Lapunkhoz több ilyen is eljutott már, például az is, amit Hidvéghi Balázs küldött ki a politikusoknak, hogy migráció ügyében a Kormányzati Tájékoztatási Központ irányadó és persze Soros Györgyöt támadó közleménye alapján nyilvánuljanak meg, és arra buzdítják embereiket, hogy hivatkozzanak a genfi egyezményre.

Később az Orbán Viktor vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető Elios-ügyben is magas szintről kaptak központi utasítást a kormánypárt politikusai, hogyan kell kommunikálniuk. Ezt a gyakorlatban Hollik István szóvivő tökéletes pontossággal be is mutatta.



Majd kaptak ukázt arra vonatkozóan is, hogy miként kell beszámolniuk a politikusoknak arról, ha összegyűlt a választási jelöltállításhoz szükséges számú aláírás. „Büszke hangulat uralkodjon” – adta parancsba a pártközpont.