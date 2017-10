Bezárást ígértek, most orvost keresnek a gödi Topházba

Még májusban az MDAC nevű civil szervezet hozott nyilvánosságra egy jelentést arról, hogy borzalmas higiéniai körülmények között, lekötözve, éheztetve és bántalmazva töltik a mindennapokat a fogyatékossággal élő gyerekek a gödi Topház Speciális Otthonban. Az előre be nem jelentett januári helyszíni vizsgálaton az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala munkatársai bár éheztetéssel nem találkoztak, így is borzalmas körülményekről számoltak be.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) azonnali, rendkívüli vizsgálatot kezdeményezett az intézményben. Azt írták, a vizsgálatok elindítása mellett bekérték a korábban végzett vizsgálatok (szakhatóság, ellátott jogi képviselő, fenntartói ellenőrzés) eredményeit, amelyek megalapozzák a mulasztásokra és a méltatlan körülményekre vonatkozó kritikát, azonban nem utalnak a jelentésben szereplő súlyos bűncselekmények (éheztetés, kínzás stb.) elkövetésére. Júliusban az Emmi azt ígérte, bezárják az intézményt. A HVG.hu azonban kiszúrta, hogy a közigállás.gov.hu-n szerepel egy álláshirdetés, amelyben orvost keresnek a gödi Topházba. A pályázat leadási határideje november 27.