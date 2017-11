Bezárhatják a káoszt okozó fővárosi társaságot

Hatalmas a lemaradás a fővárosi közszolgáltatásokban, főként a tömegközlekedési közbeszerzések akadoznak, emiatt a BKV-nál csak rendkívüli intézkedésekkel tudják előteremteni a napi működéshez szükséges alkatrészeket – tudtuk meg belső forrásokból. Az idén nyáron 100 millióról 150 millió forintra emelt értékhatár fölötti pályázatokért 2016-tól a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. a felelős. Úgy tudjuk, a Fővárosi Közgyűlés januárban dönthet a fideszes érdekkörök nyomására létrehozott társaság felszámolásáról.

A cég ugyanis nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket – miszerint, ha központosítják a főváros intézményeinek és cégeinek közbeszerzéseit, átláthatóbb, hatékonyabb és olcsóbb lesz a működés –, és egyre nagyobb kárt okoz. A BKV ez évre tervezett, összességében több milliárd forintos közbeszerzési tervének alig harmada teljesült: a csaknem negyven tenderből alig 12-13 zárult le. Úgy tudjuk, ahhoz, hogy Budapesten a tömegközlekedés működtethető legyen, a menedzsmentnek a régi szerződések meghosszabbítását kell kezdeményeznie és fővárosi rendeleteket megkerülő trükköket kell bevetnie.

A BKV megtapasztalhatta már a 3-as metró egyenként több tízmilliárdos tendereinél, a Budapesti Közlekedési Központ pedig az 1-es villamos meghosszabbítását megelőző eljárásban, hogy ezek elhúzódása mekkora időbeli és anyagi veszteségeket okoz. A Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt. legalább olyan nagy bajban van, mint a BKV. A jellemzően szintén alkatrészek, hulladékszállító célgépek, teherautók, üzemanyagok beszerzésének leállása egyben a szemétszállítás és köztisztasági munkák leállását, akadozását jelentené.

Az FKF honlapján közzétett, a napokban aktualizált közbeszerzési terv eredetileg 20 milliárd forintot meghaladó összegű, száznál is több pályázat kiírását tartalmazta. Látván azonban, hogy a fővárosi közbeszerzéseket lebonyolító cégnél komoly gondok vannak, jelentős tételeket töröltek a listáról, mert nem látták az esélyét, hogy ezek a tenderek határidőre teljesüljenek.

A többi önkormányzati közszolgáltató társaságnál még rafináltabban jártak el. A Főtávnál például úgy védték ki, hogy a közbeszerzési céggel kelljen dolgoztatniuk, hogy nullaforintos szerződést kötöttek velük. Az egyébként évi tízmilliárd forint fölötti közbeszerzéseket saját maguk intézik, és azokkal nincs is gond. Információnk szerint a budapesti gyógyfürdőknél és a Főkertnél is szerencsés helyzetben vannak, ugyanis évente legfeljebb egy-két tendert kell lebonyolíttatniuk a közbeszerzési céggel.

A tarthatatlan helyzetről természetesen megkérdeztük Tarlós István kormánypárti főpolgármestert. Érdeklődésünkre elmondta: behívatta a napokban a Budapesti Városüzemeltetési Holding (BVH) Zrt. vezetőjét, amely társaságnak az idén nyártól leánycége lett a Fővárosi Közbeszerzési Kft., és a tenderek lebonyolításáért felelős ügyvezetőt is. Budapest vezetője kiemelte: a fővárosi önkormányzati társaságok jelentős része „bepanaszolta” a kft.-t a pályázatok rendkívül lassú intézése miatt.

„Nem vagyok biztos benne, hogy a magam részéről támogatnám továbbra is, hogy ez a cég hosszú távon jelenlegi formájában működjön. Nem tovább, december 20-áig adtam haladékot, hogy így vagy úgy gatyába rázzák magukat. Azaz mutassanak fel egy hónap alatt olyan eredményeket, amelyekkel a közszolgáltatók is meg vannak elégedve. Ellenkező esetben jövő év elején a közbeszerzési társaság jelentős átalakítását vagy egyenesen a megszüntetését fogom javasolni” – szögezte le Tarlós István, aki már a cég létrehozása körül is jelezte fenntartását, s ez a véleménye azóta csak erősödött.

A teljes nevén Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. erre az évre csaknem 270 millió forintos veszteséget produkált, a fővárosnak közpénzekből folyamatosan támogatnia kellett saját cégét, amelynek ez év őszére vissza kellene fizetnie a tulajdonos önkormányzatnak a 300 milliós kölcsönt.

Az ügyet még pikánsabbá teszi, hogy az említett, közszolgáltató cégeket összefogó BVH elnök-vezérigazgatója az az Egry Attila, aki Józsefvárosban társadalmi megbízatású fideszes alpolgármester, míg a közbeszerzési cég ügyvezetőjének idén augusztustól havi másfél millió forintos fizetéssel Torma Szilviát nevezte ki a Fővárosi Közgyűlés. Torma Szilviáról lapunk már májusban megírta: az I. kerülettől a piaci ár csaknem harmadáért, havi 98 ezer forintért bérel egy 86 négyzetméteres önkormányzati lakást a Mátyás-templom mellett, a Hess András téren.

Az I. kerület fideszes polgármestere, Nagy Gábor Tamás maga is a valós piaci ár töredékéért bérel lakást a budai Várban, akárcsak több, a Fideszhez köthető vállalkozó. A budavári lakásügyekben egyébként ügyészségi elrendelésre a Budapesti Rendőr-főkapitányság továbbra is nyomoz.

Torma Szilvia 2010-ben még Nagy Gábor Tamás kabinetjének önkormányzati koordinátora volt, majd a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiemelt állami szerződéseket vizsgáló főosztályának vezetője, egyben több állami cégnél is pozíciókat kapott. Gazdasági ügyvezető-helyettesként egyébként másodmagával hosszabb ideje a közbeszerzési kft.-t is irányította. Elődje, Kádár Attila, akit szintén gyakran kritizált a főpolgármester, végül idén májusban „közös megegyezéssel” távozott.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.15.