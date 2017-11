Bíróság elé állt és tagadott Gömöri Zsolt

– Nem érzem magam bűnösnek, büszke vagyok arra, amit létrehoztunk – mondta Gömöri Zsolt, a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) elnöke első tárgyalásán kedden a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (PKKB) a bíró azon kérdésére, hogy bűnösnek érzi-e magát. A férfit azzal vádolják, hogy 2009 és 2014 között 15 millió forintot utalt ki ellenszolgáltatás nélkül a saját érdekeltségébe tartozó cégeknek, illetve hárommillió forint kártérítést fizetett ki alaptalanul. Az ügyész úgy véli, ezzel jelentős értékre üzletszerűen elkövetett sikkasztás, és hamis magánokirat felhasználása bűntettét valósította meg.

A vádhatóság szerint Gömöri azzal élt vissza, hogy az általa irányított szervezet 10-20 százalék jutalékot fizetett annak, aki szponzort hozott. A vádlott tulajdonában álló Balaton Reál Kft. közel hárommillió, a Gömöri Zsolt és Társa Bt. kétmillió, további jogi személyek pedig még tízmillió forintot kaptak e jogcímen az MPB-től, annak ellenére, hogy valójában semmilyen módon nem vettek részt támogatói szerződések létrejöttében – áll a vádiratban.

A második vádpont ahhoz a kisbuszhoz kapcsolódik, amit a Gömöri vezette MPB az egyik Gömöri-cégtől bérelt. A járművet ellopták, ami után a paralimpiai bizottság hárommillió forint kártérítést fizetett ki a Balaton Reálnak – az ügyészség szerint ugyancsak jogtalanul. A két vádpont elkövetési összege együttesen 18 millió forint.

A vádlott tagadta a vádakat, és arra kérte a média képviselőit, hogy amilyen intenzíven beszámoltak korábban az őt terhelő állításokról, ugyanúgy tegyék most közhírré, hogy az ellene érkezett feljelentések tizenöt pontja közül tizenhárom mostanra elbukott, és a fent ismertetett kettőben is kész bizonyítani igazát. Emlékeztetett, az is bebizonyosodott a nyomozás során, hogy botrányának egyik alapja – tudniillik hogy az MPB-től kapott hárommilliós, vissza nem térítendő támogatást devizahitele végtörlesztéséhez – szintén jogszerűnek bizonyult, és testületi jóváhagyással történt.

Gömöri Zsolt elmondta, amikor annak idején átvette a szervezet irányítását, annak 40 milliós költségvetése volt, és évente nyolc versenyre utaztatott sportolókat. Lemondása évében az MPB már körülbelül félmilliárdból gazdálkodott, és 152 versenyen volt jelen – indokolta, miért büszke a vádbeli időszakban végzett munkájára. Kifejtette, új, piaci alapokra helyezte a bizottság működését, amihez több százmillió forint támogatást szerzett magáncégektől.

– Az elnöknek ugyanakkor nem volt munkaköri feladata szponzorok után kajtatni, „vagy koldulni, mert ez sokszor olyan volt” – magyarázta. Ezért cégeit, illetve azok képviselőit is bevonta ebbe a folyamatba. Hangsúlyozta, nem csak ő, többen kaptak ugyanígy jutalékot, ha szponzorpénzhez segítették az MPB-t. Sőt, ő a jutalékról több esetben le is mondott.

Arról is beszélt, hogy a kifizetések utalványozásához nem volt önálló joga, azokat a gazdasági és egy másik vezető is aláírta.

„Nem látom, hogy itt ülnének mellettem” – mutatott a vádlottak padjára,

majd megemlítette, felügyelőbizottság is ellenőrizte és rendben találta a pénzmozgásokat.

A kisbusz vonatkozásában megjegyezte, a kártérítés idején majdnem négymillióra becsülték a kocsit, helyette pedig jelenleg egy hatmilliós járművet bocsájt cége az MPB rendelkezésére a sportolók szállításához.

Az ellene irányuló támadásokról azt mondta Gömöri Zsolt, azok szerinte részben irigységből táplálkoztak, részben abból, hogy a helyét próbálta megszerezni egy vállalkozó – egyébként sikertelenül.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.15.