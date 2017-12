Bírság jöhet csak, nem újratervezés a Római-part ügyében

Nem fenyeget semmilyen újratervezés a csillaghegyi öblözet árvízvédelménél, s a Fővárosi Közgyűlés múlt szerdai döntésével hamarosan megkezdődik a gátépítés az Aranyhegyi-pataknál, és a védmű megerősítése Pünkösdfürdőnél – reagált a Magyar Nemzetnek Tarlós István arra a hírre, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) eljárást indított az uniós támogatású projekt tervezése ügyében. Erről Jávor Benedek (Párbeszéd) európai parlamenti képviselő számolt be a Facebookon. Az ellenzéki politikus szerint mindez azt jelenti, hogy jogsértően bíztak meg a Fővárosi Csatornázási Műveken (FCSM) keresztül a Tér–Team Kft.-t a római-parti védmű tervezésével. – Márpedig, ha tervezési szerződés semmis, akkor új közbeszerzést kell kiírni. Vissza a start mezőre! – adta ki az ukázt az EP-képviselő.

Tarlós István elmondta, hivatalból indítottak eljárást, s nem a minden fővárosi beruházással szemben ellenségesen fellépő brüsszeli képviselő sugallatára. – Az, hogy a főváros a tervezést az FCSM-re bízta, teljességgel jogszerű, arra egy húsz éves szerződés ad jogot a feleknek. A Közbeszerzési Hatóság mindössze azt kifogásolja, hogy az önkormányzati közműcég nem egyben, hanem részekre bontva kezelte az egységes projektet – mondta a főpolgármester, aki szerint a Fővárosi Közgyűlés által végül több részre bontott beruházást semmi veszély sem fenyegeti, és az FCSM legfeljebb kisebb mértékű bírságra számíthat.

A projektet, amelyet a mai ismeretek szerint az Európai Unió legalább tízmilliárd forinttal támogat, éppen amiatt „szedték szét”, hogy a közvélemény nyomására újabb tanulmányok készüljenek a Római-parttal párhuzamos védműre, közismert nevén a mobilgátra. Erről Tarlós István múlt pénteki sajtótájékoztatóján beszélt. Az általa felkért „tudós társaságban” részt vehet a Műegyetem három tanszéke, a tájépítészek képviselője és a Lányi-féle tanulmány egyik szerzője is. Megbeszéléseiken hallgatóságként jelen lehet a tiltakozók és a támogatók egy-egy képviselője is. Sőt, azt is kiemelte, hogy az FCSM megbízta a Mélyépterv Zrt.-t azzal, hogy újabb összehasonlító szakvéleményt készítsen a Nánási út–Királyok útja nyomvonalra.

– Jávor Benedek, aki Brüsszelből tesz közzé téves ténymegállapításokat a Facebookon, jobban tenné, ha előtte legalább érdeklődne nálam, a városházán vagy az FCSM-nél – szögezte le a főpolgármester.

A mobilgát ügye a Római-part természetközeliségét féltők, a fakivágásokat és a part egy részének lebetonozását ellenzők tüntetéseit követően októberben vett fordulatot, amikor is a Kúria – megváltoztatva a Fővárosi Választási Bizottság döntését – jóváhagyta azt a népszavazási kérdést, amelyet két ellenzéki párt, az Együtt és a Párbeszéd nyújtott be még a nyáron. Az ellenzéki politikusok az idén áprilisban ismét megerősített döntést akarták hatálytalaníttatni, amely egyértelműen a part menti nyomvonalat jelölte ki az árvízi védekezésre. Ezzel szemben a tiltakozók követelése egyértelműen a Nánási úti jelenlegi védmű megerősítésében, átépítésében látják a megoldást.

Az időközben politikai üggyé vált népszavazási kezdeményezés során egy nap alatt több mint tízezer aláírást gyűjtött össze kilenc baloldali, liberális és zöldpárt. A Fővárosi Közgyűlés Fidesz–KDNP-s többsége néhány nappal az aláírásgyűjtés megkezdése után a rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte. Október 18-án pedig hatályon kívül helyezték a csillaghegyi öblözet árvízvédelmi művének parti nyomvonalát kijelölő áprilisi közgyűlési döntést. Azt is kimondták ugyanakkor: az árvízvédelmi létesítmény ne a Nánási út–Királyok útján (ahogy ahhoz egyébként a tiltakozók és az ellenzéki pártok ragaszkodtak), hanem a hullámtérben, kizárólag a Duna partján épüljön. Az azon belüli tényleges nyomvonalról pedig – szakmai vizsgálatok után – később határoznak. Felvetődött ugyanis egy harmadik lehetőség, hogy a Dunától beljebb, a parti ingatlanok kerítéseinek a vonalában is megépülhetne a mobilgát és akkor megmaradhatna a több mint 3 kilométeres természetes partszakasz.

– Felelőtlen döntést hoztak – fakadt ki akkor kérdésünkre Lányi András író, filozófus és környezetvédő, aki szakemberekkel együtt kidolgozott egy, a fideszes többség által végül leszavazott alternatív javaslatot a Római-part megmentésére.