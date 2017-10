Bizonyítani akar a Fidesznek Farkas Flórián

Lungo Drom? Az már megszűnt! – csodálkozott rá a szolnoki Hangya utcában élő, 60 év körüli roma férfi – aki első mondatában még trógernek titulálta Farkas Flórián Lungo Drom-elnököt –, amikor arról kérdeztük: zajlik-e a mozgósítás a helyi cigányok között a miniszterelnöki biztos vezetése alatt álló, a Fidesszel szövetséges érdekvédelmi (ma már inkább a kormánypárt politikai kiszolgálását végző) egyesület mai szolnoki tisztújító kongresszusára.

Szövetség ide vagy oda, Farkas Flóriánnak most mégis bizonyítania kell a Fidesznek, emiatt az elnök több ezer küldöttet szeretne látni a rendezvényen. Fel kell mutatnia, hogy a korábban általa vezetett Országos Roma Önkormányzat, illetve az általa vezetett Híd a munka világába program korrupciógyanús botrányai és a Lungo Drom tagságának drámai csökkenése ellenére továbbra is ez a szervezet tudja szállítani a legtöbb roma szavazót a kormánypártnak a 2018-as országgyűlési választáson. Farkast tavaly néhány százan választották újra a kisújszállási kongresszuson, ahová a szervezeten belüli kritikusait meg sem hívták. Ezért utánajártunk, jelenleg mekkora mozgósító erővel bír a Lungo Drom.

Szolnok cigányok lakta részein csütörtökön nyomát sem találtuk a készülődésnek, konkrétan senki sem hallott a kongresszusról. A Motor úti, a rendszerváltás előtt OTP-kölcsönökből épült házsoron düledező, elhagyott épületek és mementóként álló falak mellett már benőtte a gaz Farkas Flórián egykori lakóházát. Szülőfalujából, Tiszaroffról az 1980-as években költözött ide, és a roma telep gondnokaként, családsegítőként dolgozott a Szolnoki Városi Tanácsnak. Ám mintha nemcsak Farkas, hanem az egész város elfeledkezett volna a helyről. Miközben a nem messze lévő, szintén főleg cigányok lakta Tücsök utcában és Hangya utcában 2015-re, 440 millió forintos európai uniós támogatásból összkomfortos szociális bérlakásokká alakították át a lakásokat, addig a Motor úton a házakban nincs vezetékes víz, az áramot illegálisan kötik be (régóta lekapcsolták a közműveket a nem fizető lakók miatt), és az itt élők kérésére sem helyeztek ki hulladékkonténert. Így a házak mellett gyűlnek a szemétkupacok, amelyek a környéket uraló méretes patkányokat is vonzzák. Emiatt engedély nélkül égetik a halmokat.

– A temetőnek nevelem a gyerekem – mondta egy középkorú, három gyermeket nevelő, süvöltő panaszáradatot az arcunkba zúdító asszony. Állítása szerint már kétszer igényelt szociális bérlakást Szolnok önkormányzatától, hogy a gyerekei egészségesebb környezetben élhessenek, de visszautasították. Az itt élő munkaképes férfiak, akikkel találkoztunk, mind munkából érkeztek vagy dolgozni indultak, de fizetésük édeskevés a házak rendbetételéhez. Mikor Farkas Flóriánról kérdeztük a lakókat, inkább az asszonyok vették át a szót. – Nem segít rajtunk semmit, amióta jól megy neki – meséli egy saját állítása szerint negyven unokával bíró nagymama, aki szerint még az ételcsomagokból sem mindig kapnak, csak a Tücsök utcaiak. Arra kér minket távozáskor, hogy segítsünk, legalább a gyerekek kapjanak valamilyen Mikulás-csomagot decemberben. A jobb állapotban lévő Tücsök utca környékén sem találunk pozitív véleményeket. Két idősebb férfi is tisztában volt a tévéhíradókból a Lungo Drom elnökét körüllengő ügyekkel. – Velünk nem foglalkozik, amióta milliárdokat szerzett, barátai csak a parlamentben vannak – mondja a szemeteskocsiját húzó férfi.

Afelől kétségeink sem voltak, hogy ha Szolnokon nem is, de az onnan mintegy 50 kilométerre lévő Tiszaroff községben, azaz Farkas Flórián szülőfalujában többtucatnyi romát találunk, aki biztosan ott lesznek a Lungo Drom kongresszusán. Ráadásul a falu roma önkormányzatának elnöke, Farkas féltestvére, Zsákai Jánosné, akit a helyiek csak Szedraként emlegetnek. Egy roma tinédzser a falu szélén lévő háza előtt elmesélte, hogy a tavalyi kvótaellenes népszavazást megelőzően Szedra rengeteg helyi romát vitt el Szolnokra, ahol étellel és itallal vendégelték meg őket, majd meghagyták, hogy mindenkinek igennel kell szavaznia. Vagyis akkor még lehetett mozgósító erő Farkas hátországában. A fiú azonban egyáltalán nem hallott a szombati kongresszusról, pedig állítása szerint tudnia kellene róla, mert ez egy kis falu. Tucatnyi embert kérdeztünk meg a településen, közmunkásokat, időseket, fiatalokat a cigányok és a nem cigányok közül is, de értetlenséggel találkoztunk. Tiszaroffon utálattal ugyan nem, de pozitív jelzővel sem találkoztunk Farkas Flórián nevét felemlítve. Összefutottunk Zsákai Jánosnéval is, aki hallotta a híreket, de szerinte a rendezvény helyszínére, a szolnoki sportcsarnokba nem is férne be a sajtóban emlegetett 3-5000 ember. Való igaz, a Tiszaligeti Sportcsarnok befogadóképessége 2500 fő. – Nem tudok semmilyen mozgósításról – tette hozzá.

Úgy tudjuk, a Dunántúlon sem ment jól a szervezés. A Zala megyei Lungo Drom-osok többsége nem tudott semmit a mai kongresszusról, csak Letenyén és Zalaegerszegen voltak egyeztetések. Így állítólag buszokat sem küldenek ide, néhányan autóval mennek. Pedig csak Zalában mintegy 1000-1200 tagja volt a Lungo Dromnak, ma már csak a töredéke. Az ok egyszerű: egy kilépett Lungo Drom-os szerint Farkasnak csak a választások meg a tisztújítások idején volt rájuk szüksége, aztán az ígéretek ellenére nem jöttek a támogatások a romák lakta településekre. Forrásunk szerint azonban a Lungo Drom „annyira zárt hálózatot működtet”, hogy elképzelhető a nagyobb részvétel Szolnokon. Ezt alátámasztani látszik, hogy a Tiszaliget Sportcsarnokban információink szerint még bővíteni is kellett a férőhelyek számát, például a konditerem átalakításával.

Sikeresebb a Lungo Drom készülődése Heves megyében, de úgy tűnik, tömegeket ott sem tudott megmozgatni a szervezet. Beszélni tudtunk egy Eger melletti falu neve elhallgatását kérő kisebbségi önkormányzati vezetőjével, aki a Lungo Drom helyi vezetője is. A községben nagyjából 4-500 cigány élhet, de ő maga csak 9 embert szervezett be a gyűlésre, akik szerinte papíron is a Lungo Drom tagjai. A szervezet által küldött busszal utaznak majd Szolnokra, és több településen is megállnak, további résztvevőket begyűjtve. Azzal tisztában van, hogy tisztújítás lesz a kongresszuson, de azzal nem, hogy kapnak-e pénzt vagy mást a részvételért. A roma vezető szerint a megyében csak 8 vagy 9 települési szervezet vezetői vettek részt az előzetes egyeztetéseken, de sokan nem mentek el. Telefonon elértük a szervezet néhány országos vezetőjét: Berényi László alelnök „hülyeségnek” nevezte a sajtóhíreket, Balogh Miklós Hajdú-Bihar megyei elnök szerint pedig biztosan megtöltik a szolnoki sportcsarnokot.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.28.