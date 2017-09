Biztonsági aggályok a Stadionok-irodaház eladása körül

Pintér Sándor belügyminiszter szerint semmi kivetnivaló nincs abban, hogy egy ismeretlen hátterű, külföldi tulajdonú offshore cég szerezze meg közvetve a fővárosi Puskás Ferenc Stadion metrómegálló fölötti épületet. Pedig a 2-es metró vonala két szempontból is a kritikus – azaz létfontosságú – infrastruktúra része: egyrészt óvóhelyként szolgál háborús vagy katasztrófahelyzetben, másrészt alapvető közszolgáltatásnak minősül.

Idén júniusban a Heti Válasz írta meg, hogy a Habony Árpád informális miniszterelnöki tanácsadóval közös szabadidős fotókon szereplő izraeli–grúz üzletember, Gag El Mihael (Michael Gagel) által vezetett cég, a Welt-Stadt Immobilien (WSI) Kft. vételi jogot szerzett a Stadionok-irodaházra. A WSI egy ciprusi bejegyzésű offshore cég, a Top Imobile birtokában van, így a valódi tulajdonosi háttér szinte ellenőrizhetetlen. Gagel vállalkozása 2008-ban rendkívül alacsony, 48 millió forintos áron vásárolta meg a közel 8000 négyzetméteres terület 17,2 százalékát (az irodaházhoz csatolt parkolót) a Budapesti Közlekedési Vállalattól (BKV), és közel állt ahhoz, hogy a teljes ingatlant megszerezze. A BKV szakszervezetei azonban tiltakoztak, és büntetőfeljelentések is születtek az ügyben, emiatt Budapest akkori vezetése leállította a tranzakciót. A Fővárosi Közgyűlés idei nyári döntésével – amellyel jóváhagyta a BKV üzleti tervét, benne az irodaház eladását – azonban minden akadály elhárult Habony barátjának üzlete elől. A közlekedési társaság mintegy egymilliárd forintos eladási árral számol.

A belügyminiszter Demeter Márta, az LMP országgyűlési képviselőjének levelére válaszul azt írta, a felszíni irodaépület nincs kihatással az M2-es vonal egyes szakaszainak kettős rendeltetésére, vagyis az óvóhelyi funkcióra. A tárcavezető szerint a létesítménnyel összefüggésben nincs olyan információ, ami alapján a metró rendeltetésszerű működése veszélyben lenne. Pintér hozzátette: az irodaház tulajdonjogával kapcsolatos kérdések nem tartoznak a Belügyminisztérium hatáskörébe.

– A közvetlenül a metrómegálló feletti irodaház értékesítése biztonsági kockázat, hiszen létfontosságú közlekedési infrastruktúrát érint, ráadásul óvóhelyként is szolgál – mondta lapunknak Demeter Márta. A képviselő szerint átláthatatlan módon adják el az ingatlant, vagyis a kormánypártoknak megint fontosabb egy szűk üzleti kör haszna, mint a budapestiek biztonsága. Utóbbiban pedig kiemelkedően fontos szerepe van annak, hogy az irodaház ne kerüljön magánkézbe. – Ez már önmagában is problémás lenne, főleg úgy, hogyha Habony Árpádhoz kötődő, a letelepedésikötvény-bizniszben is érintett offshore-lovagok tulajdonszerzéséről van szó. Ha a belügyminiszter egy kis felelősséget is érez a budapestiek biztonságáért, azonnal állítsák le az irodaház értékesítését – tette hozzá a politikus.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.09.