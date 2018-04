Biztos véletlen, de pont a NAV-elnök stadionjában nem adnak számlát

Ugyan több, rejtett kamerával rögzített próbavásárlásra is sort kerítettek, de egyetlen alkalommal sem kaptak számlát a 24.hu riporterei Tállai András NAV-elnök csapatának otthonában, a mezőkövesdi Zsóry FC stadionjában. A portál újságírói a Paks elleni meccsre látogattak ki, ahol a létesítmény külső vendéglátóegységében és a stadionon belüli büfében sem adtak számlát, sőt, egyik helyen még csak be sem kapcsolták a NAV-hoz bekötött pénztárgépet.



Mezőkövesden Tállai András nemcsak a Zsóry FC vezetője. Ő a térség országgyűlési képviselője, valamint az adóügyekért felelős miniszterhelyettes és a NAV vezetője is.

Legnagyobb helyi húzása talán az volt, hogy korábban a benzinár csökkentésével kedveskedett a választóknak, miután a Jobbik helyi önkormányzati képviselője kiírta a Facebookra, hogy Mezőkövesden és a térségében a Mol bizony borsos áron adja az üzemanyagot. Később aztán előkerült egy hangfelvétel, amin Tállai arról beszél, hogy „odafigyelünk, hogy mit mond a Jobbik, és próbáljuk azt megcsinálni”.