BKK-botrány: Tarlósnak üzentek a feljelentések napján

Három jogcímen is megtettem tegnap a büntetőfeljelentést a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) online értékesítési rendszere ügyében – közölte lapunkkal Szaniszló Sándor fővárosi MSZP-s képviselő, egyben a pénzügyi és ellenőrzési bizottság elnöke. A 3481 felhasználó és regisztrált ember adatainak kiszivárgása miatt személyes adattal való visszaélés, az internetes értékesítés közbeszerzés nélküli beindítása – becsléseik szerint csaknem 300 millió forintos vagyoni hátrány okozása miatt – hűtlen, illetve hanyag kezelés miatt is a BRFK-hoz fordult. Szaniszló Sándor utalva a rendszer hibáit feltáró és azt azonnal jelző 18 éves fiatal esetére, azt állította, hogy a hatalom a fővárosban nemcsak városvezetésből, hanem emberségből is megbukott. Két követelést is megfogalmazott Tarlós István (Fidesz–KDNP) főpolgármesternek címezve: Dabóczi Kálmánnak, a BKK vezérigazgatójának leváltását, illetve azt, hogy 24 órán belül álljon ki a sajtó elé, és tisztázza szerepét a botrányban.

Utóbbi szinte bizonyosan megvalósul, ugyanis Tarlós István már a hét elején csütörtök délelőttre hívott össze az ügyben sajtótájékoztatót. Úgy tudjuk azonban, szó sincs Dabóczi Kálmán leváltásáról. Jelenleg a Telekom cégcsoporthoz tartozó társaság német tulajdonosának a magyarázatát várják az esettel kapcsolatban, ugyanis mint arról beszámoltunk, a BKK minden felelősséget az üzemeltető T-Systemsre hárítana.

Lapunk hiába kereste a T-Systemst, sem telefonon, sem e-mailen nem adtak tájékoztatást. Az viszont több mint gyanús, hogy a 2017. július 13-án elindított BKK Online shopról a BKK-val kötött, lapunk birtokában lévő szerződést is aznap írták alá.

A botrányos ügyben más ellenzéki pártok sem nyugszanak: az adatszivárgás miatt a DK a BKK ellen tett feljelentést. A Jobbik pedig Mirkóczki Ádám parlamenti képviselő várható kezdeményezésére napirendre kívánja tűzetni a BKK-ügyet az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának július 31-i rendkívüli, zárt ülésén.

Ugyanakkor a 24.hu megírta: az etikus hackerként ismert fiatalt, aki ellen múlt pénteken még információs rendszer vagy adat megsértése vétség megalapozott gyanúja miatt indítottak nyomozást, most már bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják. A rendőrség a minősítés súlyosbításának részleteiről a nyomozás érdekeire tekintettel nem adott tájékoztatást.

Közben a közlekedés tényleges terepén, a 3-as metró vonalán ismét esemény volt: az ajtóhibák miatt a forgalomból korábban kivont, majd hatósági engedéllyel újra közlekedő felújított metrószerelvények egyikéről szerdán ismét le kellett szállítani az utasokat. Mint azt a BKV közölte: egy, az ajtó alá beszorult fakocka volt a bűnös, ami nem lehet a véletlen műve. Információink szerint a fakockát valakik pont a felújított szerelvények ajtórésének méretére vágták.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.27.