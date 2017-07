Bocsánatot kért az Orbán Viktort kifütyülő nőt lerántó fotós

Facebook-oldalán kért bocsánatot az a fotós, aki Tusványoson a hajánál fogva földre rántotta az Orbán Viktort kifütyülő fiatal nőt – írja a Hír TV. A férfi a közösségi oldalon tegnap késő este azt írta: „Ami ma történt, tudom, elfogadhatatlan! Elnézést kérek, nem így kellett volna eljárnom!”

Mi is megírtuk, hogy egy nő sípolni kezdett Orbán Viktor szombati tusnádfürdői előadása közben. A Hír TV beszámolója szerint a nőt a tömeg szélére kísérték, ahol azonban ismét belefújt a sípba. Válaszul itt már nem csak kíséretet kapott. Az egyik felvételen az is látszik, ahogy egy nő megüti, majd a férfi a hajánál fogva a földre rántja.

Kósa Lajos tusnádfürdői sajtótájékoztatóján provokációnak nevezte a fütyülést, és köszönetet mondott azért, hogy a rendezők a sípolót „kimentették a tömegből”. Úgy véli, a provokáció veszélyes, mert erőszakot szülhet. „A provokációt és az erőszakot is elítéljük” – jelentette ki. Hozzátette: sportmérkőzéseken is provokációnak minősül, ha valaki az egyik csapat mezében jelenik meg a másik csapat szurkolótáborában. Ilyenkor a provokátort a biztonsága érdekében kell kimenteni az ellenséges közegből. Hozzátette: „a teljesen véletlenül ott tartózkodó újságírók dokumentálták, hogy mi következett be, úgyhogy ezt mindenki saját szemével láthatja”.

A kormányközeli Figyelő újságírója már pénteken megelőlegezte, mire számíthatnak azok, akik Tusványoson Orbán Viktor kifütyülésére készülnek. Azt írta, hogy a tiltakozók készüljenek a legrosszabbra, mert az a jobbik eset, ha csak megütik őket, a székelyek ugyanis nem szoktak viccelni, ha a magyarság és kormányfője ellen szervezkedik valaki – tette hozzá a lap publicistája.

