Bol-dogtól Judoggyig: a magyar kabalaállatokon átok ül

Ilyen az, amikor életre kel egy horrorfilmproducer sötét agyszüleménye. Ahogy a sertésszerű lény egyenesen a kamerába mered, a menekülés ösztöne és a groteszk látvány keltette kíváncsiság egyszerre éled fel a néző fejében. Működik a filmes pszichológia: miközben legszívesebben lassan hátrálni kezdenénk, egy sor kérdés önti el elménket. Miért van ennek a disznónak hosszú, oldalra lógó füle? És leginkább: miért visel fekete öves dzsúdómezt?

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Judoggy a magyar cselgáncsválogatott edzésén a Honvéd-Kipex Küzdősport Centrum dzsúdótermében 2013. április 9-én Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

Ekkor jön az igazi lélektani csavar. A Vlagyimir Putyint megszégyenítően rideg tekintetű Judoggy ugyanis nem egy hollywoodi mutánsfilm kreálmánya, hanem a magyar cselgáncs kabalaállata. 2013-ban jött a világra, az akkor szervezett budapesti dzsúdó-Európa-bajnokságot is végig kísértette. A magyar vizslát szimbolizáló Judoggy – mint az némi utánaolvasással kiderül – csak az egyik, s talán nem is a legrosszabb a botrányos magyar állami és hivatalos kabalaállatok sorában.

Az elmúlt években mintha valami sötét erő irányítaná a figurákat kiválasztó zsűriket, de nem volt mindig ilyen rossz a helyzet. Az Atv.hu 2015-ben összeszedte az elmúlt tizenöt-húsz év sporteseményeinek kabalaállatait, és a lista egészen ígéretes figurákat is tartalmaz. Talán a sorban az első, az 1998-as atlétikai Európa-bajnokságra készült, szintén vizsla Champi a legszimpatikusabb, utána fokozatosan romlott a színvonal. Bár az összeállításból kiderül, Judoggyval az élen korábban is készültek bizarr figurák, a 2006-os úszó-Európa-bajnokságot, illetve a horvát–magyar labdarúgó-Eb-pályázatot népszerűsítő puli, illetve a 2012-es gyorsaságigörkorcsolya-Eb-re készült, ötletes betyár is szerethető volt. Már amennyire.

Aztán jött a 2017-es vizes vb, és abban testet öltött az átok. Gyárfás Tamás, a Magyar Úszó Szövetség akkori elnöke 2015-ben mutatta be a nagyközönségnek Bol-dogot, vagy ahogy a sajtó hívta őt: zombi pulit. A korábbi fideszes országgyűlési képviselő, Balogh József bántalmazási botránya miatt ráadásul a figurához negatív politikai üzenet is társult.

Gyárfás Tamás, Bol-dog és a FINA elöljárói a 2015-ös kazanyi vizes VB-n Fotó: Szaka József / MÚSZ

Bol-dog ugyanis puli helyett inkább emlékeztetett a Balogh vallomásából ismert „vak komondorra”. (A politikus korábban azzal magyarázta feleségének nyolc napon túl gyógyuló sérüléseit, hogy az idős kutyáján átesve keletkeztek, a bíróság azonban ezt nem hitte el neki, ezért a polgármester jogerősen tíz hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott.)

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Water Willy és Water Lili Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Bol-dognak tehát mennie kellett. Az úszószövetség ezt követően új pályázatot írt ki a FINA-vb népszerűsítésére, ezzel a hazai kabalaállat-történelem kétségkívül mérföldkőhöz érkezett. Gyárfás Tamás lemondásához is hozzájárult a botrány, amelyet a következő nyertes dizájn, Water Lilly és Water Willy kavart. A fiú tavirózsát ábrázoló Water Willyről ugyanis kiderült, hogy neve angolul egy meglehetősen perverz szexuális segédeszközt jelent, a figurától maga a szövetség is elhatárolódott.

Ezzel a magyar közvélemény elkezdett immunissá válni a kínos kabalafigurákra. Mérsékelt figyelmet keltett, hogy 2015 márciusában a Ferencváros szabadított rá egy brutális horrorszörnyet a futballdrukkerekre. Az akkor bemutatott Fradi-sas máig szolgálatban van, ez is csak a sportklub sokadik nekifutására született meg.

Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Sajtóhírek szerint az eredeti, népszerű változatot a Ferencváros azért cserélte le, mert megtestesítője húszezer forint plusz üzemanyagköltségért vállalt fellépéseket, egyebek közt születésnapi zsúrokon is megjelent. Ha a lehetetlen sasfigura nem is szeretteti meg a Fradit a szélesebb tömegekkel, pszichológiai hadviselésre kiváló fegyver lehet. Az MTK libájánál legalábbis jó eséllyel erősebb. Gedeon 2012-ben debütált, a futballcsapat nemcsak szerencsét, de számos kínos sajtócikket is köszönhet neki.

A legutóbbi eset pedig a MÁV-Start által kreált Trackmané, azaz Vágányemberé. A vasúti vállalat ezzel az anatómiailag torz, hetyke bajszú Superman-figurával kívánta megszerettetni magát közönségével. Trackman azonban nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Látva az általános közröhejt, a MÁV három nap után úgy döntött, nyugdíjba küldi a nevetséges kabalaembert.