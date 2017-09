Börtönben a választáson indult lelkész

– Szokatlan egy lelkészt a rács mögött látni. Hogy kerül Isten szolgája az elítélt bűnözök közé?

– Lelkészként felkérést kaptam arra, hogy egy vállalkozásnak segítsek egy gyülekezeti ház létrehozásában Bicskén. Mivel a munkámmal meg voltak elégedve, később lehetőséget kaptam arra, hogy üzleti alapon tovább dolgozzam. A szóban forgó vállalkozásban aztán belekeveredtem egy rendőrségi nyomozásba, ugyanis – mint az eljárás során kiderült – az üzlettársak gazdasági bűncselekményeket követtek el, így nem fizették be a társaság után az adót. Magam több szerződéskötés előkészítésében vettem részt, továbbá ingatlanok felkutatása is a feladataim között volt, ezért a bíróság engem társtettesként bűnrészesnek minősített (jogi szempontból a kettő különbözik: egyszerre társtettes és bűnrészes nem lehet az elkövető, vagy egyik, vagy másik – a szerk.). Az ítélet szerint ugyanis nekem tudnom kellett arról, hogy a cég tulajdonosai nem fogják befizetni az adót.

– Ugyanakkor a Budapest Környéki Törvényszék tájékoztatása szerint egy másik ügyben is elítélték folytatólagosan elkövetett csalás miatt, két év szabadságvesztésre, amelynek végrehajtását három év próbaidőre felfüggesztették. Voltaképpen hány büntetőügyben érintett?

– Összesen három büntetőeljárásban. Az egyiket már említettem, azért ülök jelenleg a kecskeméti börtönben. Egy másik ítélet marasztalt el csalás miatt, és érintett vagyok egy harmadik ügyben is, amelyben még nem hozott a bíróság jogerős ítéletet.

– Utóbbi miről szól?

– Annak az a lényege, hogy állítólag elsikkasztottam 1,2 millió forintot annál a birkózóegyesületnél, amelyet a saját 70 millió forintomból tartottam fenn az elmúlt 15 évben.

– Az eddig született jogerős bírósági ítéletek alapján mennyi időt kell börtönben töltenie?

– Három év letöltendő börtönbüntetést kaptam, ugyanakkor, ha kedvezményt kapok, akkor ténylegesen két évet kell raboskodnom. Eddig két hónapot töltöttem le a büntetésemből.

– Mire számíthat, ha a harmadik büntetőügyben is elmarasztalják?

– Teljes képtelenségnek tartom, hogy abban elítéljenek. Az egy szándékosan kreált műügy.

– A csalási ügyében közel 50 millió forint vagyonelkobzásra is ítélték. Ezt a nagy összeget már ki tudta fizetni?

– Ennek az ügynek az iratai még a Kúria előtt fekszenek, ugyanis véleményem szerint ebben az eljárásban a váci bíróságon meghamisították többek közt a tárgyalási jegyzőkönyvet. Továbbá úgy hoztak ellenem ítéletet, hogy sem károkozás, sem jogtalan haszonszerzés nem történt.

– Ugyanakkor az ügyben jogerős ítélet született. Módjában áll kifizetni a közel 50 millió forintot?

– Jelen pillanatban ezt nem áll módomban kifizetni.

– Pedig úgy tűnt, korábban jómódban élt. Néhány évvel ezelőtt egy egyedi Jaguarral közlekedett. Ezt több újságcikk is megemlítette, amikor a 2014-es önkormányzati választásokon a váci polgármesteri székért indult. Megvan még az autó?

– Már nincs meg. De az újságok azt elfelejtették megírni, hogy az 1990-es évektől kezdve több vállalkozásomban is számtalan ellenőrzés volt, amelyek rám nézve pozitív eredménnyel zárultak. Továbbá 2010-ig talán három vagy négy vagyonosodási vizsgálat is volt ellenem, amelyek során megállapították, hogy az adott időszakban százmillió forintos nagyságrendben volt legális, bevallott, adózott jövedelmem. Úgy vélem, ma minden vállalkozót úgy állítanak be, mint gazdasági bűnözőt, illetve mindenki, aki az átlagosnál jobb körülmények közt él, az a közvélemény szemében automatikusan csaló és bűnöző. Kivéve, ha politikus, esetükben ugyanis ez elfogadott.

– Úgy tűnik, hogy ön a felsorolt büntetőügyekben a körülmények áldozatának tartja magát. Ugyanakkor a cégadatbázis például arról árulkodik, hogy számtalan végrehajtási eljárás és több cég kényszertörlése is fűződik a nevéhez, arról nem is beszélve, hogy a cégvezetéstől is eltiltotta a bíróság. Nem érez felelősséget?

– Már a meggyanúsításom előtt, 2007 táján elkezdtem kiszállni a cégeimből, és a lelkészi tevékenység felé fordultam. Valóban több cégem volt, azonban ezek többsége olyan társaság volt, amelyekre vállalkozást szerettem volna építeni, s amelyek végül nem indultak el. A választás után döntöttem úgy, hogy mindenből kiszállok, és tulajdonképpen bedobtam a gyeplőt a lovak közé. Több adóvizsgálat is zajlott ellenem, ezek közül a legutóbbi eredménye épp a börtönbe vonulásom előtti hetekben érkezett meg. Ebben az állt, hogy az egyik adónemben körülbelül egymillió forinttal kevesebbet, egy másik adónemben pedig nagyjából 500 ezer forinttal többet vallottam be.

– Ennek némileg ellentmond, hogy évek óta – és jelenleg is – szerepel a neve a tízmillió forintot meghaladó adótartozók feketelistáján.

– Szerintem ez inkább azzal áll összefüggésben, hogy 2014-ben és 2015-ben körülbelül egymilliárd forint értéket érintően tettem büntetőfeljelentéseket Vácon, politikusok által elkövetett gazdasági bűncselekmények miatt. Az, hogy a nevem szerepel a listán, egyértelműen a feljelentéseim következménye lehet.

– Több mint fél tucat korrupciós ügyben tett feljelentésről van szó. Ezeknek mi lett a sorsa?

– Ezeket az ügyeket egytől egyig eltussolták. Pedig adócsalás, fiktív számlázás és sikkasztás miatt is feljelentéseket tettem. Az egyik feljelentésem például arra vonatkozott, hogy miként kerülhetett egy 35 millió forintos sátortető Vácnak ezen összeg többszörösébe. Erre azt a választ kaptam, hogy a beérkezett árajánlatok közül a legolcsóbb közel 90 millió forintos volt. Erre válaszul elküldtem egy 40 millió forintos árajánlatot, ám érdemi vizsgálat nélkül lesöpörték az észrevételemet. De nem foglalkoztak a hatóságok érdemben azzal sem, hogy 5-10 ezer tonna veszélyes hulladékot borítottak le tiltott helyen Vácon.

– Visszatérve a lelkészi tevékenységére: jól tudom, hogy a Hit Gyülekezetében kezdte a lelkészi tevékenységét?

– A Hit Gyülekezetében tértem meg, nagyon hálás vagyok a közösségnek, és úgy gondolom, hogy óriási szerepe van abban a gyülekezetnek – és az ott kapott tanításoknak –, hogy az életem pozitív irányt vett. De én a pásztói gyülekezetnek vagyok már 25 éve társadalmi állásban lelkésze. Ezt a vállalkozásaim mellett a hitbéli meggyőződésem miatt folytattam.

– Milyen vallási irányzatot képvisel a pásztói gyülekezet?

– Pünkösdi karizmatikus közösség vagyunk, hiszünk az újjászületésben, hiszünk abban, hogy Isten be akarja tölteni az embereket szent szellemmel, és imádkozunk a betegekért.

– A börtönben is folytatja a lelkészi tevékenységét?

– Természetesen a hit mindenhol hit, nincs gyülekezeti házba vagy templomba bezárva. A börtönben, ha lehetőségem van, akkor az embereknek bizonyságot teszek. Ha tudok, akkor segítek az embereknek abból, amit a Bibliából megértettem, s vannak olyanok is, akik megtértek már itt. Ezenkívül kezdeményeztem a büntetés-végrehajtási intézménynél, hogy ha lehet, szívesen végeznék Bibliával kapcsolatos társadalmi tevékenységet a börtön falai között. Ennek elbírálása egyelőre folyamatban van.

– Úgy tűnik, amit mond, erős ellentmondásban áll azzal, hogy három büntetőügyéből kettőben már elítélték. Nem beszélve a cégügyeiről. Mit gondol?

– Én nem látok ellentmondást, inkább a történtek összemosását. Abban az ügyben például, amelyben csalás miatt ítéltek el, a rendőrség először bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást. Ez éppen a választásokkal egy időben történt. Aztán ügyészi utasításra ezt megváltoztatták, és később vádemelés lett belőle. Ezt fel is használták a választási kampányban, igaz, nem írták le a nevemet, de azonosítható módon körülírták a személyemet. Ebben az ügyben – mint már említettem – meghamisították a váci büntetőeljárás során a bírósági tárgyalás jegyzőkönyvét, és hiába jeleztem, hogy ezt ki kellene javítani, szőnyeg alá söpörték a kérést.

– Úgy érti, hogy a történtek mögött a politika áll?

– Egyértelműen politikát látok emögött. Mint ahogyan a másik, még be nem fejeződött ügy mögött is. Ez egy tornaterem bérlésével kapcsolatos kálvária, ahol több tényt figyelmen kívül hagytak a büntetőeljárás során. Ez az ügy jelenleg ott tart, hogy vádat emeltek ellenem.

– Többször szóba kerültek a cégügyei. A lányával is volt egy közös cégük, ami miatt őt is eltiltották a cégvezetéstől. Ugyanakkor a lánya sikeres, befutott festőművész, képeit nagy összegekért árulják. Öntől örökölte a művészi vénát?

– Biztosan nem tőlem örökölte, ahogy a szépségét sem.

– Nem mellékes körülmény, hogy a sajtóhírek szerint a lánya a nyilvánosságot kerülő Habony Árpád informális miniszterelnöki tanácsadó kedvese volt. Gondolom, találkozott vele. Mi volt a benyomása a kormányfő bizalmasáról?

– Az első benyomásom pozitív volt, ugyanakkor megjegyzem, hogy a hitbéli meggyőződésem miatt semmilyen házasságon kívüli kapcsolatot nem tudok támogatni, elfogadni, jóváhagyni.

– Ez konfliktust is okozott a lánya és ön között?

– Igen, ez konfliktusforrás volt.

– Ön politikai okokat emlegetett a büntetőügyei hátterében. A 2014-es választáson pedig a Fidesszel szállt szembe. Ilyen szempontból pikáns, hogy Habony Árpád – lánya korábbi udvarlója – a Fidesz legfelsőbb köréhez köthető tanácsadó.

– Lelkészként az első benyomásom alapján szimpatikus embernek ismertem meg Habony Árpádot. Ugyanakkor az az értékrend, amit a Fidesz képvisel, számomra nem szimpatikus. Itt ellentmondás van, de ezt a két dolgot teljesen különválasztottam. Éppen a gyülekezetben nyilvánosan is kritizáltam a Fidesz politikáját, amely mögött sokan Habony Árpádot ideológusként látják. Az a véleményem tehát, ha igaz, hogy ő meghatározó személy a magyar politikai életben, akkor azzal nem értek egyet, ám magánemberként pozitív benyomást tett.

– Üzlet vagy politika szóba jött ön és Habony Árpád között? Adott neki esetleg tanácsokat?

– Egyikről sem beszéltünk. Tanácsokat sem adtam, ugyanis nem én vagyok az a szintű ember, aki egy Habony Árpádnak tanácsokat ad. Különben arra kínosan ügyeltem, hogy különválasztva kezeljem az üzletet és a politikát a családtól.

– A büntetőügyeiről sem beszéltek?

– Soha egyetlen szóval sem említettem neki a bírósági ügyeimet. Soha egyetlen szóval nemhogy kérést, de jelzést sem adtam neki arra vonatkozóan, hogy börtönbe megyek. Nyilvánvalóan akkor lehetett volna másképp is, de ez tőlem idegen.

– A lánya nagy sikereket ért el, befutott festőművész lett. Mit gondol, ebben szerepet játszhatott Habony Árpád személye is?

– Jártam a lányom tanáránál, aki egy ismert művész, és én is éppen ilyen kérdéseket tettem fel neki. Erre ő azt mondta, ahhoz, hogy valaki művészként befusson, két dolog kell. Az egyik a tehetség és a tartalom, a másik pedig a menedzselés. Sok esetben csak az egyik van meg. Tehát úgy gondolom, mindkettőre szükség van, de én nem vagyok művészi beállítottságú ember.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.09.