Botka: Csak a közös lista vezethet kormányváltáshoz

Közös listaállításra szólította fel – a Jobbik kivételével – az ellenzéki pártokat Botka László, az MSZP miniszterelnök-jelöltje a Népszava szombati számában megjelent cikkében. Botka azt állítja, hogy hiába tűnik stabilnak a jelenlegi kormány helyzete, a Fidesz már 2018 áprilisában legyőzhető, sőt kártyavárként omolhat össze a rendszer, már attól is „ha elveszítenék a kormányzáshoz szükséges abszolút többséget”.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Széles elemzői konszenzus szerint 65-70 választókerület megnyerésével már abszolút többségbe kerülhet a demokratikus ellenzék” – írja Botka, aki szerint már 40 egyéni körzet megnyerésével is meg lehet akadályozni a Fidesz kormányzáshoz szükséges többségét. Ehhez azonban – írja a kormányfőjelölt – félre kell tenni minden egyéni és pártérdeket, például az ötszázalékos küszöb megugrását és a frakcióalakítást.

Botka szerint majdnem mindenki egyetért, hogy „a Fidesz és a Jobbik ellenében a demokratikus ellenzéknek csak egyetlen jelöltje lehet minden körzetben: ha megosztjuk erőinket, elbukunk”. Azért csak majdnem mindenki, mert a Momentum és az LMP is többször ragaszkodik a különutas politikájához. Pedig – állítja Botka – „ebben a politikai rendszerben nem maradhatnak semlegesek. Ez ugyanis pontosan Orbán érdeke”.

Az egyebek mellett a DK által is támogatott, úgynevezett koordinált indulás ötletét Botka azzal veti el, hogy ebben az esetben nem lehetnek közös jelöltek, vagyis a szavazólapon és a plakáton is csak egy párt neve szerepelhet, így pedig „kérdéses, hogy mennyire szavaznának át a választók egy másik párt jelöltjére úgy, hogy kedvenc jelképüket és pártnevüket nem látják ott mögötte”. A helyzetet nehezíti, hogy várhatóan a kamupártok is sok jelöltet állítanak majd.

Botka szerint a választók az erős, esélyes pártokat, jelölteket keresik, akiről elhiszik, hogy képesek elzavarni a Fideszt. Ha a a pártok külön-külön indulnak, könnyen lehet, hogy sok szavazó a Jobbikot látja majd Orbán valódi kihívójának, ha viszont együtt, akkor ez szerinte kizárt. További kockázat, hogy még a DK vagy az LMP esetében is előfordulhat, hogy nem érik el az öt százalékot, „márpedig egy ilyen kiesés öt mandátumába kerülhetne az ellenzéknek – ezt nem engedhetjük meg magunknak”.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Botka szerint tehát csak a közös lista a megoldás, amelyen – ez egyértelmű üzenet Gyurcsány Ferenc DK-elnöknek – nincsenek rajta olyan politikusok, akik a 2010 előtti kormányzást jelképezik. Róluk továbbra is azt tartja, hogy ők egyéni jelöltként megmérethetik magukat. „Akár jogosnak, akár igazságtalannak tartjuk ezt, ha a most még bizonytalan választókat meg akarjuk nyerni, ezzel számolnunk kell. És nekünk nem lehet más célunk, mint megbuktatni Orbánt, ehhez pedig meg kell nyerni a bizonytalanokat” – írja Botka László.