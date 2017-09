Botka László megnevezte új szövetségeseit

Ahogyan azt várni lehetett, a baloldal pártjai helyett mindössze néhány szakemberrel kötött együttműködését jelentette be az MSZP választmányi ülésén Botka László.

A szocialisták miniszterelnök-jelöltje – aki már többször elmondta, hogy egymillió új szavazóra van szükségük 2018-ban a győzelemhez – most a kormányváltók szövetségeként nevezte meg azokat az embereket, akiket már az elmúlt időszakban is vele emlegettek.

Az egyetlen új név ebben a körben Némethné Jankovcsi Györgyi, a nyugdíjasok országos szövetségének elnöke volt. A többiekről már lehetett hallani, most pedig hivatalosan is be lettek mutatva. Így Andor László volt uniós biztos, Komáromi Zoltán, az Együtt egészségügyi politikusa, a Kishantos kapcsán ismertté vált Ács Sándorné, Büttl Ferenc, a Párbeszéd gazdasági szakpolitikusa, vagy éppen Rója István, a kirúgott makói iskolaigazgató. A szövetség tagjaként említette Szent-Iványi Istvánt is, akiről Botka László annyit mondott, hogy a liberálisok kiváló diplomatája, azt azonban már nem tette hozzá, hogy 2010 és 2015 között az Orbán-kormány ljubljanai nagykövete volt.

Szocialista forrásaink azonban erősen szkeptikusak annak kapcsán, hogy a társadalomban finoman szólva sem túl ismert emberek hogyan fogják majd a most még bizonytalan szavazók százezreit az MSZP-hez vonzani.

Botka László tavaly év végén egyébként még azzal az elképzeléssel robbant be az MSZP életébe, hogy ő a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje lesz, egyúttal a többi párttal közös országos listát képzelt el és közös egyéni jelölteket a 106 választókerületben. Ebből azonban azóta sem sikerült lényegében semmit sem megvalósítania. Mostani beszédében ezért – neveket ugyan nem említett – de odaszólt szinte mindenkinek.

„Úgy tűnik, nem minden ellenzéki párt és politikus akarja eltakarítani az Orbán-kormányt, úgy tűnik, néhányan csak a politikai túlélésükért küzdenek” – mondta. Azt is hozzátette – ugyancsak egyetlen név említése nélkül – hogy ő elítéli ezeket a pártokat, és legfőképp ezeket a politikusokat, mert ők valójában hatalomban tartják Orbán Viktort.

Arra viszont már nem tért ki, hogy miért nem jött össze az együttműködés egyik párttal sem. A talán legtermészetesebb szövetségesüknek tűnő Demokratikus Koalíció (DK) esetében például kijelentette, hogy a pártelnökkel, vagyis Gyurcsány Ferenccel nem hajlandó közös listán szerepelni. Vagyis lényegében előírta egy másik pártnak, hogy a vezetőjükre nem tart igényt. A volt miniszterelnöknek ezúttal is odaszúrt egyet azzal, hogy megérti azokat, akik 2010-ben Orbán Viktorra szavaztak, mert úgy érezték, hogy a gazdasági válságot „csak súlyosbította az ügyetlen, de főleg elvtelen kormányzás”.

Mindezek ellenére Botka László a beszédében azt is mondta, hogy az ajtaja „továbbra is nyitva áll minden kormányváltást akaró demokrata számára”. De itt sem derült ki, hogy kire gondolt, hiszen a DK-n kívüli kisebb pártok – mint az Együtt, vagy a Párbeszéd – már jelezték, hogy nem akarnak összeborulni az MSZP-vel, csak az egyéni körzetekben szeretnének megállapodni.

A szocialisták szövetségi politikájának eddigi kudarca miatt párton belül már többször felmerült, hogy Botka Lászlónak muszáj lenne változtatnia a stratégiáján. A Puch László érdekeltségébe tartozó Vasárnapi Hírek pedig egyenesen arról írt, ha nem lesz érdemi fordulat „Botka a vezérkarra egyeztetett stratégia szerint kénytelen lesz repülni”. Az elégedetlenkedőnek üzenhetett most a miniszterelnök-jelölt, amikor azt mondta, hogy nem azért indult el Szegedről, hogy „az első akadálytól és harctól megfutamodjon”.

Botka László a beszédében ezúttal is hosszan bírálta az Orbán-kormányt, amiért – mint fogalmazott – „leépítette a demokráciát, üres propagandával árasztotta el a postaládákat, maga alá gyűrte a médiát, megszállta a gazdaságot és lerabolta az országot”. A kabinet legnagyobb bűnének pedig azt nevezte, hogy „gerinctelenné akarja tenni a nemzetet, alattvalókká a magyarokat”. Úgy fogalmazta meg a mostani logikát, hogy „ha hűen szolgálod a hatalmat, nem kell betartanod a törvényeket”, viszont „ha nem állsz be a sorsba, ha önálló kritikus véleményed van, akkor kirúgnak az állásodból, rád száll az adóhatóság és az ügyészség, és még a családodat is megbüntetik”.

Egyúttal ünnepélyes ígéretet tett arra, hogy kormányra kerülve helyrehozzák mindazt, amit az elmúlt 16 évben a politikusok elrontottak.