Botka stratégiája alapján alig lenne MSZP-s a listájukon

Hiába a többszöri nyílt és egyértelmű visszautasítás, Botka László nem adja fel, hogy megnyerje magának az LMP-t – tudta meg a Magyar Nemzet. Értesüléseink szerint ismét megkörnyékezték a zöldpártot, ráadásul nem is akárki, hanem Szekeres Imre. Ez azért érdekes, mert az MSZP miniszterelnök-jelöltje a 2010 előtti időszak meghatározó arcaival való szakítást hangoztatja, márpedig Szekeres Imre 2006 és 2010 között – így Gyurcsány Ferenc kormányzása idején is – honvédelmi miniszter volt.

Információinkat megerősítette az LMP elnökségi tagja. Ungár Péter lapunknak megismételte, hogy szakpolitikai kérdésekben szívesen egyeztetnek bármelyik ellenzéki párttal, de már számtalanszor elmondták, hogy nem fognak a szocialista párttal szövetkezni. – Az pedig, hogy az MSZP megújulásának eredményeként Szekeres Imrét küldik egyeztetni, az ő belügyük – fűzte hozzá. Szél Bernadett, az LMP társelnöke is azt kérte a szocialistáktól, hogy ne építsék tovább ezt a légvárat, hiszen ők már minden fórumon világossá tették, hogy nem változtatnak az eddig hangoztatott szövetségi politikájukon. – Ehhez tartsák magukat – üzente a politikus.

A Magyar Nemzet információi szerint nem ez az első visszautasítása Botka Lászlónak az ellenzék pártjaitól. Úgy tudjuk, korábban az Együttöt is megkereste azzal az ajánlattal, hogy az országos listán öt befutó helyet is kaphatnak, vagyis a választások után önálló frakciót alakíthatnának. Ennek azonban nem lett folytatása. Forrásaink úgy tudják, a Párbeszédnek is kínált befutó listás helyeket, illetve biztosan nyerhető budapesti körzetet is, de ebben az esetben sem lett megegyezés. Korábban egyébként a Magyar Nemzetnek a két kis párt vezetője nem erősítette meg ezeket az információkat.

Úgy tudjuk, hogy már nemcsak ellenzéki pártokat, hanem egyes embereket is szeretne együttműködésre bírni Botka László. Forrásaink itt említettek két jelenlegi független parlamenti képviselőt is: az MSZP-t nemrég a belharcok miatt elhagyó Demeter Mártát, illetve az Együtt-tel szakító Szelényi Zsuzsannát. Demeter Márta kérdésünkre elmondta, hogy őt nem kereste meg senki. De ugyanebbe a körbe sorolták a volt LMP-s honatyát, Vágó Gábort is, mint akire Botka László szövetségesként tekinthetne. Informátoraink kifogásolták, hogy miniszterelnök-jelöltjük úgy osztana szét már csaknem húsz mandátumot jelentő listás helyet, hogy szocialista politikusokkal még nem is számolt.

Az MSZP-n belüli fő kritika a miniszterelnök-jelölttel szemben éppen az, hogy egyáltalán nem hozott új szavazókat, és a szövetségi politikát sem tudja kezelni. Ismeretes, a napokban árulónak nevezte Molnár Zsoltot amiatt, hogy a fővárosi politikus nyíltan beszélt az LMP békén hagyásáról, és a Gyurcsány Ferenccel való együttműködés szükségességéről. Forrásaink szerint a párton belüli többségi álláspont valóban az, hogy össze kell fogni a Demokratikus Koalícióval (DK), márpedig a párt nehezen képzelhető el Gyurcsány Ferenc nélkül. Mindenesetre lapunknak többen is komoly hibának nevezték, hogy ez a vita a nyilvánosság előtt zajlik, mert jelentősen roncsolja a pártot.

Ennek ellenére Ujhelyi István, a párt alelnöke tegnap a Klubrádióban egyértelművé tette, hogy ennek a folyamatnak nincs vége. Elmondta, van néhány ember a pártban, aki az elmúlt két hónapban a háttérből, névtelenül nyilatkozva, újságírókat győzködve folyamatosan azon dolgozott, hogy valamilyen érdekből kifolyólag rontsa az MSZP választási esélyeit. Azt is közölte, Botka László a szabadsága után, még a közeljövőben kiáll a nyilvánosság elé, hogy kik és mivel ártottak a pártnak.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.29.