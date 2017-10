„Botkát belülről, a saját táborából tették tönkre”

Szemmel látható, hogy a pártvezetők többsége már nem akar nyerni, csak saját pártja jövőjét akarja bebiztosítani az új parlamentben – írja Fodor Gábor, a Liberálisok vezetője Facebook-bejegyzésében, amelyben Botka László lemondására kívánt reagálni. A politikus szerint a jelenlegi választási törvényben az egymással versengő ellenzéki listák egyet jelentenek a biztos vereséggel, és úgy látszik, a baloldali és a liberális ellenzék elengedte 2018-at. Fodor szerint ami jelenleg zajlik, annak két nyertese lesz. Az egyik az újrázó Orbán Viktor lesz, a másik pedig Vona Gábor. A Jobbik elnöke néppártosodási buzgalmában tovább növelheti támogatottságát a kormányt váltani akaró szavazók körében.

Fodor szerint Botka László tárgyalási alapnak teljesen megfelelő ajánlatát úgy utasították vissza a megkeresett pártok vezetői, mintha összebeszéltek volna. Alig fél évvel a választások előtt alighanem sikerült végképp ellehetetleníteni szövetségkötési terveit. „Belülről, a saját táborából tették tönkre, nem érdemes fideszes ármányt, összeesküvést keresni a háttérben – írja Fodor, aki szerint a szegedi polgármester a mostani helyzetben a legjobb jelölt volt. – A posztemeszpés és önmagukat liberálisnak gondoló politikusok és értelmiségiek szokásos keverése pusztította el a siker esélyét” – teszi hozzá.

Karácsony Gergely, a Párbeszéd Magyarországért társelnöke is sajnálja Botka László lemondását. Mint Facebook-bejegyzésében írta, hosszú évek óta Botka volt ez első szocialista vezető, aki felismerte, hogy a pártjának alapvetően meg kell újulnia. „Mi okozta a vesztét? Hogy túl későn kezdett hozzá a pártja megújításához? Hogy túl sok konfliktust vállalt? Hogy elárulták? Vagy mindhárom egyszerre? Az biztos, hogy az ellenzéknek nem tudott békét hozni, pedig az ellenzéknek, mint ahogy az egész országnak, békére és együttműködésre van szüksége” – írta Zugló polgármestere.

A szocialisták körében egyelőre teljes a fejetlenség. Szanyi Tibor így kommentálta az eseményeket:

„Megfutamodás. Számomra az árulás az, amit ez a két »szegedisrác« művel(t). Harc helyett hazaköpni nem túl okos dolog.”

A szocialista EP-képviselő nem sokkal később nyilvánosan önkritikát gyakorolt és egy újabb bejegyzésében ezt írta: „Ritkán törlök bejegyzéseket, de most megtettem a sajátommal. Az vezet előre, ha kizárólag az emberek sorsával törődöm. Uff!”

Tóth Csaba: Végveszélybe sodródhat az MSZP

Botka a bejelentkezésekor minden mutató szerint jó jelölt volt – írta gyors elemzésében Tóth Csaba politológus, miután Botka László bejelentette, hogy lemond a miniszterelnök-jelöltségről. A szakértő szerint Botkának minden esélye adott volt, hogy dinamizálja a baloldalt, azonban kezdettől fogva rossz stratégiát folytatott. Így a szocialista jelölt egy Gyurcsány Ferenc nélküli DK-val való összefogásról beszélt, miközben tudni lehetett, hogy Gyurcsány nem fog hátralépni. Továbbá közös listát követelt, miközben tudni lehetett, hogy az LMP, az Együtt és a Momentum ezt nem akarja. Eközben folyamatosan sértegette a potenciális partnereket. Nem a követeléseivel volt a baj, hanem azzal: nem volt koncepció arra, mit tesz majd, amikor a partnerek a tőlük várható módon nemet mondanak neki – írja a politológus.

Tóth Csaba szerint aki egy kicsit is ismeri a magyar politikát, megmondta volna, hogy az eredeti stratégia nem fog működni, ahogyan azt is, hogy a „balrafordulás” hozhat ugyan sok szavazót, de csak lassan és következetes kommunikációval. A Jobbik mérséklődési stratégiája évek alatt ért be, a balrafordulás is csak lassan működött volna. Az a miniszterelnök-jelölt, aki fél év alatt csökkenti pártja népszerűségét, belső konfliktusokat folytat anélkül, hogy lezárná azokat, és nem képes semmilyen életképes győzelmi stratégiát felmutatni, végső soron rossz jelöltté válik.

A politológus úgy látja, hogy az MSZP sorsa ma bizonytalan. Ha a párt képes gyorsan valamilyen megoldást mutatni az összefogás, 2018-as indulás problémára (gyorsan új miniszterelnök-jelöltet találni, látványos összefogást létrehozni azokkal, akik erre hajlandók), megerősödve kerülhet ki tragikus helyzetéből. Az elhúzódó belső viták, üzengetések és casting viszont végveszélybe is sodorhatja az MSZP-t, amiből Gyurcsány, az LMP, a Momentum és főleg a Jobbik profitálhat – teszi hozzá a szakember.