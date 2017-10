Botrány Dunakeszin: bajba kerülhet a doktor, ha megszegte a titoktartást

Etikai vizsgálat, sőt ha a törvénysértés valóban megvalósult, akkor akár polgári peres eljárás is indulhat az ellen a háziorvos ellen, aki a hírek szerint személyes szenzitív adatokat osztott meg a betegéről Dióssi Csabának, Dunakeszi polgármesterének kérésére – mondta lapunknak Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke. A konkrét ügytől függetlenül hangsúlyozta, hogy az orvosi titoktartásra az adatvédelemmel és a személyiségi jogokkal kapcsolatos törvények is vonatkoznak.

A történet előzménye, hogy Radnóti Henrik, a Demokratikus Koalíció (DK) önkormányzati képviselője nem jelent meg a testület július 27-i ülésén, távolmaradásáról később orvosi igazolást nyújtott be. Ezt a fideszes többség nem fogadta el; a polgármester külön, levélben is rákérdezett Radnóti Henrik orvosánál, hogy a képviselő egészségügyi állapota tényleg indokolta-e a hiányzást. Az orvos pedig a válaszában – miként arról Varga Péter Zoltán (Jobbik) helyi önkormányzati képviselő beszámolt – titoktartási esküjét sutba dobva szenzitív adatokat is megosztott betegének állapotáról. Így derült ki az is, hogy Radnóti Henrik hosszabb ideje kezelés alatt állt, bár éppen július 27-én nem járt az orvosnál. A múlt csütörtöki zárt ülésen végül arról döntöttek, hogy megvonják a DK-s képviselő napidíját, és a nyomozó hatóság bevonásával vizsgálják ki távolmaradásának okát.

Rónai Sándor, a DK Pest megyei 5. választókerületének elnöke, Pest megyei önkormányzati képviselő arról beszélt lapunknak: pártjának álláspontja szerint Dióssi Csaba jelentősen túllépte hatáskörét a polgármesteri nyomásgyakorlással, ami teljesen etikátlan. Mint mondta, Radnóti Henriket gyerekkorában a Pető-intézetben kezelték féloldali bénulással, a jobb keze most sem működik százszázalékosan, de maximálisan alkalmas a munkája ellátására.

– A kérdéses napon (július 27-én) kerékpározás után nagyon lezsibbadt párttársam keze. Délután 3-tól volt képviselő-testületi ülés, amire, ha jól van, könnyedén oda is érhetett volna, de családja kérésére, a saját és mások biztonsága miatt nem ült autóba – mondta Rónai Sándor. A képviselő betegsége nem javult, ezért augusztus 15-én felkereste orvosát, aki akkor már gyógyszert is adott neki. Radnóti Henrik a jogászokkal való konzultáció után dönt arról, hogy tesz-e további lépéseket az ügyben. A történtek miatt a DK közleményben lemondásra szólította fel Dunakeszi polgármesterét.

Rónai Sándor szerint a képviselőtársa elleni kampány mögött az állhat, hogy idén februárban ő és Radnóti Henrik feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen, miután megtudták, hogy 2016-ban a dunakeszi önkormányzat döntött egy ártéri erdő megvételéről. Egy hektár erdő átlagára a KSH adatai szerint 600 ezer forint volt 2015-ben. Dunakeszi azonban több mint 80 millió forintot adott a terület hektárjáért, a 3,1 hektárért 250 milliót fizetett. Szerettük volna megkérdezni az érintett orvost is az ügyben, ám a DK-képviselő nem akarta nyilvánosságra hozni a nevét.

Selmeczi Kamill, az Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének (Fakoosz) elnöke az üggyel kapcsolatban arról beszélt lapunknak: több dolog is tisztázatlan jelenleg, ezért még korai véleményt alkotni. Ám annyit leszögezett, hogy a visszamenőleg kiadott orvosi igazolás nem a legjobb gyakorlat, valódiságát tényleg kétségbe lehet vonni. A munkáltató egyébként megkérdezheti az orvost, hogy betege megjelent-e a rendelésen, táppénzre kiírták-e, a betegség természetéről, konkrét diagnózisról azonban nem kérdezheti az orvost, akinek ezt nem is szabad megosztani. Selmeczi Kamill szerint az is gyanús, hogy ilyen ügyet csinálnak az önkormányzatnál egyetlen hiányzásból, amiről egyébként igazolás is van.

Lapunk kereste a polgármestert is; szerettük volna megtudni, miért és mit kérdezett az orvostól, miért gondolták, hogy nem valódi az igazolás, illetve hogy az esetnek köze van-e a túlárazott erdővásárlással kapcsolatos feljelentéshez. Írásos válaszában Dióssi Csaba annyit közölt: Radnóti Henrik nem vett részt a július 27-i testületi ülésen. Több mint egy hónappal később aztán egy olyan orvosi papírt hozott, ami nem igazolta, hogy egészségügyi állapota nem tette lehetővé a részvételt, erről felvilágosítást kért az önkormányzat. Az orvos válaszlevelében jelezte, hogy ezt nem tudja igazolni. „Az, hogy azóta kiderült, Radnóti Henrik DK-s képviselőnek a testületi ülés ideje alatt nemhogy nem volt olyan betegsége, ami megakadályozta volna a megjelenésben, de ráadásul biciklitúrán vett részt, azt gondolom, mindent megmagyaráz. Nyilvánvaló, hogy Radnóti hazudott. … A DK–Jobbik bizarr koalíciója semmitől sem riad vissza, hiszen már bruttó 50 ezer forintért is mindenre képesek” – írta a polgármester.

