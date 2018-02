Brüsszelben találták meg a Pécsről eltűnt svéd egyetemistát

Brüsszelben találták meg vasárnap a csütörtökön Pécsről eltűnt svéd orvostanhallgatót. A jó hírt, hogy megtalálták, ugyanaz az ismerőse jelentette be a közösségi oldalán, az eltűnéséről szóló poszt egyik hozzászólásában, aki a posztot kirakta szombaton este.

Azt írta: „Most kaptuk a hírt, hogy Johant megtalálták, biztonságban van Brüsszelben. Köszönünk minden támogatást és erőfeszítést nektek. A megosztás és a keresés így már befejeződhet.” Ezt követően pedig azt kérte, hogy a továbbiakban már ne írjanak róla a nyilvánosságban lehetőség szerint, tartsák tiszteletben a személyiségi jogait.

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) végzős orvostanhallgatóját utoljára – legalábbis ahogy azt a rokonaitól megtudtuk – a PTE Klinikai Központ sürgősségi osztályán látták.

A Magyar Nemzet a helyszínen vasárnap több külföldi orvostanhallgatóval is beszélt, akik akkor már mindannyian értesültek a férfi eltűnéséről – azok is, akik egyébként nem is ismerték. A legtöbben nagyon nyugodtan beszéltek az esetről. Az egyetemisták kedves, jóravaló, segítőkész, mindemellett a bulikat kedvelő, laza srácnak írták le lapunknak a férfit. A legtöbben azt valószínűsítették, hogy Budapestre mehetett a hétvégére, bulizni, és talán tovább maradt.