Brüsszelből gyarapodó fideszes birodalom

Újfent az Európai Unió pályázati forrásaiból gyarapszik a trafikbotrányban ismertté vált Horváth István hitvesének a cége – értesült a Magyar Nemzet. A kormánypárti képviselő foglalkozását tekintve angoltanár feleségének érdekeltsége 157 millió forint brüsszeli pénzt nyert arra, hogy Nagydorogon húsfeldolgozó üzemet építsen. A kormányzati pályázati portálon megjelent adatok alapján a Bikácsi Agrár Kft.-nek nyújtott támogatásról szeptember közepén született döntés. Ez alapján a vállalkozás több mint 300 millió forintért építi majd fel az üzemet, ebből csaknem 160 milliót Brüsszel áll.

Nem ez az első eset, hogy a fideszes képviselő feleségének a cége uniós támogatáshoz jut. Nemrég számoltunk be arról, hogy szintén ez a társaság korábban 47 millió forint uniós forrást nyert, méghozzá agrár-környezetgazdálkodási kifizetés címén. Ennek fő célja a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása, a környezet állapotának megőrzése és javítása. Nem mellékes, hogy bár a támogatás területalapú, mégis pályázni kell rá, így hazai bírálóbizottság döntött a pénz sorsáról.

A Bikácsi Agrár Kft. továbbá trágyatároló építésére is 27 millió forint pályázati pénzt nyert Brüsszeltől. Tehát az eddigi támogatások meghaladják a 200 millió forintot.

A támogatások pikantériája, hogy a kormány intenzív propaganda-hadjáratot folytatott Brüsszellel szemben a közelmúltban, ám ez aligha gátolja meg a fideszes köröket abban, hogy uniós pénzekhez jussanak. Épp ezért az ügyben megkerestük Horváth Istvánt is, akit többek között arról kérdeztünk, ő is részt vesz-e a húsfeldolgozó létrehozásában. A politikus elmondta, családi vállalkozásról van szó, évtizedek óta foglalkoznak állattartással, ebből adódóan kívánnak saját készítésű termékekkel megjelenni a piacon. Mint mondta, a húsfeldolgozó egy részét finanszírozza az unió, a további költségeket hitelből akarják fedezni. Ugyanakkor a felesége angoltanári foglalkozását firtató kérdésünkre a képviselő dühbe gurult, s közölte: ne szórakozzunk vele. Hozzátette, neje évek óta aktívan részt vesz a vállalkozásban. Horváth Istvánt megkérdeztük arról is, mennyire fér össze az, hogy uniós pénzekre pályázik a családja, miközben a Fidesz-kormány nemrég még az „Állítsuk meg Brüsszelt!” kampányt folytatta. Erre azt mondta, nyilván minden magyar embernek és vállalkozásnak van lehetősége uniós forrásokra pályázni. – Azt gondolom, Magyarország Európa része, annak hátrányaival és előnyeivel együtt, és azt gondolom, hogy ezek a források járnak a magyar embereknek – szögezte le a politikus.

A kormánypárti politikus neve egyébként nem csupán a trafikbotrányból ismert. Horváth több mint egy évig miniszteri biztosként járta az országot, tárgyalt a gazdákkal, nyilatkozott az újságíróknak. Kiderült azonban, hiába használta ezt a titulust, senki nem nevezte ki erre a posztra. Erről a Földművelésügyi Minisztérium is hallgatott, pedig a fideszes politikus többször tárgyalt a nevükben. A tárca utólag javított, közölték, nem biztos, hanem „megbízott” volt Horváth, ám ezt a kifejezést a vonatkozó törvény nem ismeri.

Ismert, a fideszes politikusok és feleségeik gyakran haszonélvezői a brüsszeli forrásoknak. Nemrég számoltunk be arról, hogy L. Simon László bukott kulturális államtitkár egyik cége 32 millió forinthoz jutott az uniótól, felesége érdekeltsége pedig több mint 35 millió forintot zsebelt be. Korábban a Blikk is csokorba gyűjtötte, mekkora mértékű támogatásokat kaptak a politikus-házastársak. A legtöbb pénz a lap számításai szerint L. Simon nejének jutott. A második épp Horváth István felesége volt 21 millió forinttal, de jutott pénz bőven – 18,5 millió forint – a parlament gazdasági bizottságát vezető fideszes képviselő, Bánki Erik házastársának is.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.30.