Budai Gyulának még nem szóltak, hogy a sorosozás már nem divat

Noha a hódmezővásárhelyi csúfos vereség után szemmel láthatóan visszavett a Fidesz–KDNP a sorosozásból, Budai Gyula keddi sajtótájékoztatóján mégis csúcsra járatta a kormány fő ellenségének kikiáltott magyar származású amerikai milliárdos nevének emlegetését.

Az MTI tudósítása szerint a Fidesz országgyűlési képviselője sajtótájékoztatóján Karácsony Gergelyt vette elő, aki szerinte már Zugló polgármestereként is bizonyította, hogy nem állna a Soros-terv útjába. Majd a korábban jól bevált kommunikációs paneleket ismételve kifejtette, hogy szerinte Karácsony lebontaná a kerítést, ráadásul Budai szerint az általa vezetett zuglói önkormányzatnál migránsbarát javaslatok születnek, illetve olyan rendezvényeket tartanak, amelyek lényegében a Soros-tervhez tartoznak.

Már csak azért is meglepő Budai sorosozása, mert hétfőn este Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, a békemenet egyik szervezője a kormánypárti Echo TV műsorában azt fejtegette, hogy „abba kellene hagyni ezt az elemi iskolai szintű sorosozást”, ráadásul a Fidesz 5-ös számú pártkönyvének tulajdonosa, Bayer Zsolt is osztotta Bencsik véleményét, mint mondta, a sorosozás „a fülén jön ki”. Úgy tűnik, a kormányhoz hű média meg is fogadta a két megmondóember javaslatát, hiszen kedden reggel végignézve a fideszes sajtót az derül ki, hogy szinte varázsütésre eltűnt belőle Soros György neve – erről itt írtunk bővebben.

Ám jóllehet, Budai Gyula nem hallgatott Bencsik Andrásra és Bayer Zsoltra, mert nem győzte sajtótájékoztatóján ismételgetni Soros György nevét és azt, hogy Karácsony Gergely zuglói tanácsadó testülete tele van Soros embereivel.

„Ő maga is Soros embere, és együtt akarják lebontani a kerítést, együtt akarják végrehajtani a kvótát, megvalósítani a Soros-tervet” – mondta Budai Gyula.

A jelek szerint a fideszes politikus nem volt hajlandó tudomásul venni, hogy a választópolgárok már egyértelműen nemet mondtak a Fidesz–KDNP uszító, gyűlöletpropagandára épülő kampányára.

Ideje volna figyelmeztetni Budai Gyulát, hogy ez a sok sorosozás még visszaüthet. Ez pedig veszélyes!