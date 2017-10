Budaörs vesztett, de tovább küzd a szolidaritási adó ellen

– Ha végérvényesen veszítünk, akkor szépen lassan csődbe viszi az állam Budaörsöt, amely a legtisztességesebben gazdálkodó települések közé tartozik az országban – erről beszélt lapunknak Wittinghoff Tamás polgármester annak kapcsán, hogy szerdán másodfokon pert vesztett a város az állammal szemben. A per oka az volt, hogy az állam szolidaritási adót vezetett be, amely a várost annak vezetése szerint aránytalan mértékben sújtotta. Ugyanis a 2017-es központi költségvetésben szereplő önkormányzati szolidaritási hozzájárulás előirányzata 21,3 milliárd forint, amelyből Budaörsre a számításaik szerint – az alkalmazott képlet alapján – 2,3 milliárd forint jut.

Az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszék még egyetértett a város panaszával: nyáron nem jogerősen arról döntött, hogy az államnak vissza kellett volna fizetnie a budaörsi önkormányzat számlájára mintegy 765 millió forint szolidaritási hozzájárulást. A törvényszék álláspontja szerint a szolidaritási hozzájárulás intézménye nem jogellenes, az alkalmazása azonban az volt. Az önkormányzatot illető központi költségvetési támogatásokat meghaladó mértékű szolidaritási hozzájárulás elvonásának pedig nincs jogszabályi alapja – mondta ki a bíróság. Ám a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla úgy döntött: jogszerűen járt el a költségvetés a szolidaritási hozzájárulás bevezetésével, a szabályozással nem éri kár az érintett önkormányzatokat. A Nemzetgazdasági Minisztérium úgy kommentálta az ítéletet: a döntés véglegesen megerősíti, hogy a szolidaritási hozzájárulás fizetésének elve összhangban van az állami és önkormányzati feladatellátás átrendeződésével.

Wittinghoff Tamás viszont azt hangsúlyozta, minden követ meg fognak mozgatni azért, hogy az állam a továbbiakban „ne lophasson ki” pénzt Budaörs saját bevételéből, ezért a Kúriához fordulnak felülvizsgálati kérelemmel, illetve továbbra is várják, hogy az Alkotmánybíróság tárgyalja az ügyben benyújtott beadványukat. Ha pedig ezek sem lesznek elegendők, külföldi fórumokon folytatják a jogi küzdelmet, hiszen Wittinghoff egészen biztos benne: a szolidaritási adó nemzetközi kötelezettségeket is sért, például szembemegy a helyi önkormányzatok európai chartájával. Budaörs tehát most ott tart, hogy miután másodfokon jogerős ítélet született, továbbra is fizetnie kell a szolidaritási adót. Ezen az változtathat, ha a Kúria majd a városnak kedvező döntést hoz.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.12.