Budaörsön már nyomoznak a „savas” buszülés miatt

Testi sértés kísérlete miatt ismeretlen tettes ellen indult büntetőeljárás a főváros és Budaörs között közlekedő 40B jelzésű buszjáraton augusztus 21-én történt maró anyagos baleset ügyében – tudta meg a Magyar Nemzet Beluzsárné Belicza Andreától, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjétől. Az augusztus 24-én az ORFK-nak elküldött kérdéseinkre kapott tájékoztatás szerint a Budaörsi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya folytatja a nyomozást.

Arról, hogy a Volánbusz által üzemeltetett autóbuszon egy László nevű férfi augusztus 21-én olyan ülésre ült le, amelyre előzőleg maró anyag, feltehetően sav folyhatott ki, a BKV-figyelő blog számolt be azután, hogy néhány nappal korábban egy budapesti BKV-buszon is történt hasonló eset.

„Augusztus 21-én este szálltam fel Kelenföldön a Budaörsig közlekedő 40 B buszjáratra. Helyet foglaltam, és 10-15 másodperc után éreztem, hogy átnedvesedett a nadrágom” – írta a László nevű férfi, aki a maró anyagtól sérüléseket szenvedett, épp úgy, ahogy az augusztus 15-i eset során a Kornélia nevű utas is, akinek levelét szintén a BKV-figyelő ismertette. Lászlónak a sofőr hívott mentőt, és a rendőrséget is értesítette. Miután az esetre fény derült, a Magyar Nemzet természetesen megkereste a Volánbuszt is, ám kérdéseinkre az állami közlekedési társaság máig nem adott választ.

A rendőrség kérdésünkre arról nem adott tájékoztatást, hogy Kornélia ügyében indult-e nyomozás. A BKV-figyelő blogban az ő története így szerepel:

„Augusztus 15-én este a 31-es buszon leültem egy üres helyre, majd körülbelül 10 perc múlva iszonyatos égő érzést éreztem a jobb combom felső részén – írta Kornélia, mondván, a combja nagy területéről leégett a felső hámréteg. A sérült nő két állását is elvesztheti, ezért, mint írta, kártérítési pert fog indítani.”

A történtekről egyébként a BKV-nál működő szakszervezetek lapunktól hallottak először. A BKV pedig lapunk kérdésére akkor azt közölte, hogy a bejelentést megkapták, az ügy, illetve a társaság érintettségének a vizsgálata folyamatban van. Most megkerestük újból a BKV-t, hogy lezárult-e már a belső vizsgálat, s ha igen milyen eredménnyel. Amennyiben válaszolnak, azt természetesen közöljük.

Tarlós István (Fidesz–KDNP) főpolgármester a múlt héten gyanúsnak nevezte az fővárosi közösségi közlekedésben az elmúlt hetekben történt zavarokat, például ezeket a „savas támadásokat” is, és ezzel összefüggésben említette, hogy a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) informatikai rendszerét többször is úgynevezett túlterheléses kibertámadások érték. Budapest vezetője a gyanús esetekhez sorolta a felújított metrószerelvények leállási hibáit is, amikor egymás után nem nyíltak ki vagy nem záródtak az ajtók.

– Rendkívül furcsa okokból: volt már fakocka, kavics, fémlap, és videófelvétel is van arról, hogy valaki manipulálja a vészféket, pont addig húzza meg, hogy ne álljon meg a szerelvény, de az ajtónyitást befolyásolja – hangsúlyozta múlt pénteki sajtótájékoztatóján Tarlós István, aki szerint mindez nem lehet véletlen. A fakocka-ügyben egyébként szintén indult büntetőeljárás, a többi esetben talált bizonyítékokat a BKV pedig ugyancsak eljuttatta a nyomozó hatóságokhoz.