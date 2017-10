Budaörsön tüntettek a devizahitelesek

Nagyjából egy tucat ember demonstrált a Nem adom a házamat nevű mozgalom nevében Budaörsön, amiért a múlt héten – álláspontjuk szerint – „rendőri túlkapás” történt a helyi OTP Bankban rendezett akciójuk során. Póka László sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy a kiérkező rendőrök jogellenesen cselekedtek, amikor belső utasítást követve erőszakkal kivezették őt a bankból. Mindez azonban szerinte törvénytelen, mert egy belső utasítás nem írhatja felül az érvényes jogszabályokat. Lapunk megkérdezte a rendőrség álláspontját is, azonban a hatóságok az érintettek személyiségi jogaira hivatkozva nem adhattak bővebb felvilágosítást.

A Nem adom a házamat mozgalom egyébként már korábban is több demonstrációt szervezett a pórul járt devizahitelesekért. Nyáron például a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia pályáján jártak, ám a biztonsági őrök kivezették a tízfős csoportot. A mozgalom tavaly egy hitelezési konferenciát is megzavart, de tüntettek a miniszterelnök felcsúti háza előtt is. Márciusban egy devizahiteles ügyben ítéletet hirdető bíróval üvöltöztek. A Fővárosi Törvényszék akkori tájékoztatása szerint végül nem volt szükség rendőri intézkedésre.