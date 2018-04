Budapesti csaták: Németh Szilárd kikapott, Rogán vára kizöldült

Budapest 18 egyéni választókerületben ad képviselőt az újonnan felálló, 199 tagú Országgyűlésnek.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A leginkább az I. és V. kerületet magában foglaló 1-es körzetben az ellenzéki koordináció nyertese, Csárdi Antal (LMP) és Hollik István (Fidesz–KDNP) küzdött. A választókerület az ellenzéki koordináció egyik vizsgahelye volt, hiszen csak ebben az esetben volt ledönteni Rogán Antal várát. A szavazóköri pártdelegáltaktól származó információink szerint Csárdi vékony sikerét hozta a voksolás Hollikkal szemben. Ezt megerősítették aztán a hivatalos adatok is, 49:42-re nyert Csárdi.

Csepelen a 17. oevk-ban Németh Szilárd rezsibiztos, Fidesz-alelnök és birkózószövetségi elnök legfőbb ellenfele az Együtt esélyes jelöltje, Szabó Szabolcs volt, miután az utolsó pillanatban visszalépett a javára az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó és még az LMP-s Tenk András is. A koordináció itt is vizsgázott, és át is mehetett a pártdelegáltaktól származó információk szerint. Szabó 40 százalékkal, vékonyan verte Németh Szilárdot (41:37).

A 2-esben (XI. kerület) Simicskó István (Fidesz–KDNP) honvédelmi miniszter és Gy. Németh Erzsébet (DK) versenyfutása volt várható, nem volt sikeres az ellenzéki koordináció, ezért Simicskó győzelméhez nem férhet kétség, bár nem magabiztos (42:41).

A 3-asban (XII. kerület) Gulyás Gergely Fidesz-frakcióvezető Bauer Tamás egykori SZDSZ-potentát, mostani DK-politikus ellen indult jó eséllyel harcba több ellenzéki jelölt talpon maradása miatt. És hát nyert is (43:39).

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A II. kerület és a III. kerület egy részét lefedő 4. oevk-ban Schmidt Mária fia, Ungár Péter (LMP) és Niedermüller Péter (DK) is a ringben maradt Varga Mihály gazdasági miniszterrel szemben, így Varga sikere papírformának mondható (42:37 Niedermüllerrel szemben).

A VI–VII. kerületben (5. oevk) is több ellenzéki jelölt maradt állva a fideszes Bajkai Istvánnal szemben, mégis sikerült győznie 46:37-re Oláh Lajosnak (DK).

A VIII. kerületben (6. oevk) Kocsis Máté fideszes polgármesterrel szemben nem kevesebb mint kilenc ellenzéki jelölt indult csatába, mégsem győzött annyira simán. (41:32 a DK-s Ara-Kovács Attilával szemben, Dúró Dóra 13 százalékot vitt el.)

A XIII. kerületben, amely mindig is baloldali fellegvárnak számított (7. oevk) Harrach Tamás a kormánypárti jelölt, a legesélyesebb ellenzéki pedig a szocialista Hiszékeny Dezső volt. A szavazóköri delegáltak számai szerint nagyon simán, akár 50 százalék fölötti szavazataránnyal nyerhetett is (57:28 Harrach ellen).

A XIV. kerületben (8. oevk) Jelen Tamással (Fidesz–KDNP) szemben a választás napjáig állva maradt az LMP, az MSZP–P, a Jobbik, a Momentum, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és a Magyar Munkáspárt jelöltje is. Így is győzni tudott az MSZP-P-s Tóth Csaba. (47:35)

A X. kerületben (9. oevk) György Istvánnal (Fidesz–KDNP) szemben rengeteg ellenzéki jelölt volt, közülük Burány Sándor (MSZP–P) lehetett esélyes megszorongatni őt, és nyerni is tudhat, bár nincs fél százaléknyi sem az előnye (40,33:39,97 vasárnap késő este).

A III. kerület egy részét lefedő 10. választókerületben végül Zsiga-Kárpát Dániel (Jobbik) és Szabó Tímea (MSZP–P) hívta ki a fideszes Menczer Erzsébetet, utóbbi pedig meg is tudta verni a Fidesz jelöltjét (48:37).

A XIII. kerület kisebb és a IV. kerület nagyobb részét magába foglaló 11. választókörzetben jelöltcunami volt, a fideszes Zsigmond Barna Pállal szemben a „nagyok” közül állva maradt a DK (Varju László), a Jobbik (Hegedűs Lórántné) és az LMP jelöltje (Kanász-Nagy Máté). Varju Lászlónak áll a zászló, 41 százalékkal ő vezetett késő este, Zsigmond 5 százalékkal volt lemaradva.

A IV. kerület egy részét, illetve a XV. kerületet tartalmazó 12. oevk-ban László Tamás (Fidesz–KDNP) ellen eséllyel tűnt harcolni a DK-színekben rajthoz álló Hajdu László. Az első adatok alapján pedig győzött is, 42 százalékon állt késő este, 4 százalékkal verve Lászlót.

A XVI. kerületben (13. oevk) a DK, az Együtt és az LMP jelöltje is állva maradt a Jobbiké mellett a Fideszével (Szatmáry Kristóf) szemben, ennek megfelelően Szatmáry 42 százaléka is elég lesz a mandátum megszerzéséhez. 40 százalékkal ezüstérmes Vajda Zoltán (Együtt).

A XVII. kerületben (14. oevk) Dunai Mónika indult a kormánypártok jelöltjeként, Lukoczki Károly (MSZP–P) és az LMP-s „honanya” Schmuck Erzsébet szintén itt állt rajthoz. Ennek megfelelően Dunaié lesz a mandátum (41:37 Lukoczkival szemben).

A 15-ös országos egyéni választókerület (XVIII. kerület) kormánypárti jelöltje Kucsák László volt, a négy éve paraszthajszállal kikapó Kunhalmi Ágnes (MSZP–P) javára most alaposan visszaléptek az ellenzékiek, ezért ő sem tűnt esélytelennek. A szavazóköri pártdelegáltak által szolgáltatott információk alapján a fővárosi szocialista politikusnő meg is verte fideszes vetélytársát, tehát itt is várhódítás történt. Az első adatok 46 százalékos Kunhalmi-sikert mutattak, második Kucsák (40 százalék).

A XIX. kerületben (16. oevk) Hiller István egykori szocialista oktatási miniszter a kormánypártok által támogatott Földesi Gyulával meccselt, de itt is „zavarta a képet” LMP-s és jobbikos jelölt. Ennek ellenére az első adatok Hiller 43 százalékos támogatottságú sikerét mutatták, 37 százalékot kapott Földesi.

A XXII. kerületet és a XI. kerület egy részét lefedő 18. körzetben Molnár Gyula (MSZP–P) és Németh Zsolt (Fidesz) páros mérkőzése lehetett volna, ha nem indul el a Momentum ismert arca, Orosz Anna, a Jobbik korábbi főpolgármester-jelöltje, Staudt Gábor, illetve az LMP-s Pitz Dániel. Ám váratlanul Molnár Gyula így is nyerhet, 41 százalék támogatta őt, ami a legnagyobb szimpátia, 40 százalékkal második Németh.