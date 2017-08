Népszava: bukhat a BKK vezére, elengedték a kezét a Fidesz vezetői

Belebukhat az e-jegy botrányba a BKK-vezér. A Népszava úgy tudja, az online rendszer botránya már a kormánypárti vezetőknél is kiverte a biztosítékot, ezért Dabóczi Kálmánnak mennie kell. Hogy mikor és hova, egyelőre nem tudni, az elbukott értékesítési projektről a Fővárosi Közgyűlés még ebben a hónap tárgyalhat, és a következményeket is ekkor jelenthetik be.

Dabóczi leváltásával kapcsolatban a Népszava kérdezte a BKK-t és Tarlós István főpolgármester hivatalát is, de egyikük sem reagált. A lap városházi forrásai szerint viszont – bár most kiállt mellette – Dabóczi már a botrány előtt sem volt makulátlan a főpolgármester szemében, miután két évvel ezelőtt a Blikk megírta, hogy a BKK vezetése wellness-szálló szolgáltatásait vette igénybe.

Arra is rákérdeztek, hol tart a botrány miatt a főpolgármester által elrendelt átfogó vizsgálat, ám ezekre a kérdéseikre sem kaptak választ. A BKK csupán annyit közölt, a vizsgálat lezárultáig nem adhat tájékoztatást.

Rendőrségi forrásaik eközben arról számoltak be, a BKK rendszerébe hatoló fiatalemberrel szembeni nyomozás egyre vékonyabb jégen fut. Ugyanis az látszik igazolódni, a rendszer annyira gyenge volt, hogy a hekker mindenféle nehézség nélkül írta át a felhasználói felületen 50 forintra a 9 ezer forintos bérlet árát.

A Népszava úgy tudja, a nyomozás érintheti a QuickFish Kft. szerepét is. Ez a társaság Berger András tulajdonában van, aki szakértői pozíciót tölt be a BKK-nál, de korábban Hagyó Miklós volt főpolgármester-helyettes kabinetjében is helyet kapott. A lap szerint a nyomozás tisztázhatja, volt-e, és ha igen, milyen kapcsolat volt a QuickFish Kft. és a T-Systems között az online rendszer fejlesztése során.

A QuickFish Kecskeméten tavaly megbízást kapott 32 darab hibrid autóbusz utastájékoztatási rendszeréhez fedélzeti egységek beszerzésére. Itt 2015-ben a T-Systems szállította az utastájékoztatási és forgalomirányítási rendszert.