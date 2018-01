Bulinegyed: igenek és nemek harca

Mégsem marad el a hagyományos, vagyis az igen és a nem közötti választásra épülő bulinegyedes népszavazási kampány Erzsébetvárosban – tudta meg a Magyar Nemzet Bodó Zoltántól. Az Élhető Erzsébetváros Facebook-csoport tagja a civil közösség még péntek délelőtt is tartó tanácskozását követően lapunknak elmondta: egyértelműen és világosan kiállnak amellett, hogy a szórakozóhelyek éjfél és reggel hat óra között zárjanak be. Ez azt jelenti, hogy minden erzsébetvárosinak azt javasolják: a február 18-ra kitűzött – fideszes önkormányzati képviselők által megfogalmazott kérdéssel elrendelt – helyi népszavazáson szavazzanak igennel. Bodó Zoltán azt is hozzátette, hogy mielőbb megszerveznek egy nagy lakossági fórumot a témában, amin reményeik szerint a bulinegyed ügyében érintett felek, a lakók, továbbá érdekcsoportok, szervezetek, pártok képviselői is szabadon elmondhatják majd a véleményüket.

A pártok közül egyedüliként a Momentum jelezte világosan, hogy kiáll a bulinegyedért. Ők arra buzdítják a VII. kerületben élőket, hogy szavazzanak nemmel a népszavazáson. Ahogyan Soproni Tamás alelnök csütörtöki Facebook-bejegyzésében kiemelte: „21. századi pártként nem hisszük, hogy a tiltásra és korlátozásra épülő 20. századi megoldásokkal hosszú távú és mindenki számára előnyös eredményt lehet elérni.” Soproni szerint ahelyett, hogy „sarkos döntéssel” ellehetetlenítenék az egyik oldalt, inkább közelíteni kellene az álláspontokat, és olyan megoldásra törekedni, amely minden fél számára elfogadható. A momentumos értelmezés szerint az egyértelmű állásfoglalásuk nem sarkos döntés, és úgy képzelik el, hogy a népszavazás után kellene egyeztetniük a bulinegyedben. Tehát az Erzsébet körút – Király utca – Károly körút – Rákóczi út által határolt területen lakóknak, valamint a szórakozó fiataloknak kompromisszumos megoldásokat javasolnának. Ezek között szerepelne például, hogy az önkormányzat és az állam a helyi szórakozóhelyek által termelt bevételből létesítsen nyílászárócsere-programot. Soproni Tamás hozzátette: a Momentum február elején meghirdeti „éjszakai programját”.

A kérdésben továbbra is nagy a megosztottság az állandó bejelentett lakcímükön ténylegesen ott élők, az ingatlanukat kiadók, valamint a vendéglátóhelyet üzemeltetők között. Ezt a feszültséget jelezte csütörtökön a Hír TV-ben megszólaló Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke is, aki azt mondta: „A lakók elfelejtették, hogy pont a bulinegyed kialakulása miatt emelkedett csaknem duplájára az ingatlanok értéke a környéken.”

Függő metróügy Budapest vezetése nem használja ki azt az időt, amíg a Kúria dönt, lehet-e népszavazás a 3-as metró akadálymentesítéséről – derült ki Tarlós István főpolgármester lapunk kérdésére adott válaszából. Kiemelte: egyelőre nem lépnek az ügyben. A népszavazást kezdeményező MSZP-s Horváth Csaba azt mondta: a Fővárosi Közgyűlés januári ülésére olyan előterjesztést készítenek, amelynek elfogadásával nem is lenne szükség a referendumra.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.06.