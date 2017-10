Bűnös Balmazújváros polgármestere

Bűnösnek mondták ki és két év börtönbüntetésre ítélték – öt év próbaidőre felfüggesztve – korrupciós bűncselekményért Veres Margitot, Balmazújváros polgármesterét a Debreceni Törvényszéken. A közügyek gyakorlásától nem tiltotta el a bíróság - tájékoztatott Tatár Tímea, a Debreceni Törvényszék szóvivője. A nem jogerős ítélet szerint Veres Margitnak vezető beosztású hivatalos személy által hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt 800 ezer forint pénzbüntetést is kell fizetnie.

Veres Margit 2014-ben függetlenként, de nem titkoltan helyi fideszes erős ember, Tiba István jelöltjeként lett Balmazújváros polgármestere. Bíróságra azonban a 2012-ben épült sportcsarnok építése miatt került. Akkor még jegyzőként dolgozott, a település polgármestere pedig a ma is országgyűlési képviselő Tiba István volt. A csarnokot a másodrendű vádlott vállalkozó, K. Sándor, a tavasszal még NB I-es kézilabdacsapat tehetős patrónusa kezdte építeni. A beruházásához azonban állami támogatást is szeretett volna szerezni.

A most egy év hat hónap – négy év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélt vállalkozó a támogatásról többször egyeztetett Veres Margittal. Megbeszélték: ha sikerül állami forrást szerezni, jut belőle a beruházásra is. A vállalkozó ezért cserében egy személyautót – és a vádirat szerint ötmillió forintot – ígért. A támogatás végül még abban az évben megérkezett: a helyhatóság ugyanis 450 millió forintos állami dotációt kapott önkormányzati feladatainak ellátására. Ebből 180 millió forintot szántak a csarnoképítésre.

A támogatást előbb az önkormányzat pénzügyi bizottsága, majd a képviselő-testület tárgyalta. A bizottsági ülésen Veres Margit ugyan tájékoztatta a képviselőket a beruházásról, de elhallgatta a támogatási összeget és a felhasználás feltételeit is. Így azt a látszatot keltette, hogy a 180 millió csak a csarnok építésére fordítható. Valójában azonban a kormányhatározatban nem volt ilyen kitétel. Mocsáry Eszter tanácsvezető bíró úgy fogalmazott: Veres a tagok félrevezetésével közreműködött abban, hogy ne legyen vita, és a bizottság támogassa az előterjesztést. Az aznapi testületi ülésen a fideszes Tiba István polgármester is így tájékoztatta a képviselőket. Ő azonban nem lett vádlott, csak tanúként állt a bíróság előtt.

Veres Margit és K. Sándor még aznap este találkozott egy parkolójában. Az akkor jegyzőként dolgozó asszony – a vád szerint – itt kapott egy ötmillió forintot tartalmazó borítékot a vállalkozótól. Veres Margit ezt a bíróságon nem is tagadta, és azt mondta, másnap továbbadta Tibának. Ő pedig tanúvallomásában úgy nyilatkozott, hogy egyszerű kölcsönről volt szó, amit a másodrendű vádlott később vissza is kapott. A bíróság szerint azonban az alapos gyanú ellenére kétséget kizáróan nem lehetett megállapítani, hogy a pénz is a „lekenyerezést” szolgálta volna.

Azt, hogy az autó ezt szolgálta, nem volt kétséges a bíróságnak. K. Sándor jogtalan előnyként, ingyenesen ruházta Veres Margitra a hárommillió forint értékű gépkocsit. A vádlottak fiktív adásvételi szerződést kötöttek, amelyben valótlanul tüntették fel az 1,9 milliós vételárat.

A bírósági eljárás során többek között az is kiderült, hogy Veres Margit telefonját a bűncselekményt megelőzően is lehallgatták. A jogszabályok miatt ezek egy részét, illetve az erre vonatkozó tanúvallomásokat ki kellett zárni a bizonyítékok köréből. Az ügyész súlyosítás miatt fellebbezett – vádbeszédében letöltendő büntetést kért Veres Margitra –, az első-, illetve a másodrendű vádlott és védője ugyanakkor felmentést kért.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.04.